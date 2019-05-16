رياضة | الصحف الإسبانية تكشف موقف نجم برشلونة من الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحف الإسبانية تكشف موقف نجم برشلونة من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت أنباء خلال الفترة السابقة، أن برشلونة تفكر فى الإستغناء عن نيلسون سيميدو الظهير الأيمن للفريق، ولكن ردت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، على هذا الأمر، بعد أن تحدثت مع مصدر داخل النادى الكتالونى للكشف عن مصير اللاعب.

وأكد المصدر للصحيفة الإسبانية :"سيميدو يعد ضمن القوام الأساسي لبرشلونة خلال الموسم المقبل، وفى ظل وجود سيرجيو روبيرتو والشاب موسي واجى، ولكن إدارة برشلونة لا تريد بيع اللاعب فهو مرتبط بعقد مع النادى، يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 100 مليون يورو.

وتابع المصدر لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، قائلا :" نيلسون سيميدو جزء أساسي فى الفريق حتى فى حال رحيل المدرب أرنستو فالفيردى.

ويذكر أن عدد من الأندية الإنجليزية والإيطالية، أبدوا إهتمام باللاعب الذى أنضم لبرشلونة عام 2017 من بنفيكا البرتغالى مقابل 30 مليون يورو.