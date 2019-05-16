انت الان تتابع مران الزمالك.. جلسة جروس وعودة «جنش وأحداد» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٨ م
عماد السيد في مران الزمالك
عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم جلسة تحفيزية وفنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليًا بملعب النادي أكد لهم ثقته في تقديم أداء ونتيجة طيبة خلال لقاء الذهاب أمام نهضة بركان في الكونفدرالية الإفريقية، وطالبهم بالالتزام وتنفيذ التعليمات، كما حدث في كل اللقاءات الماضية، ووجه لهم بعض التعليمات الفنية تمهيدا لتنفيذها بالتدريبات اليوم. وشهد المران عودة الثنائي محمود عبدالرحيم "جنش" وحميد أحداد للمشاركة في التدريبات الجماعية وذلك عقب حصولهما على راحة خلال المران أول أمس بسبب معاناتهما من نزلة برد.
وواصل المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تنفيذ البرنامج التأهيلي الموضوع له لتجهيزه للمباريات المقبلة، حيث يؤدي اللاعب تدريبات بالكرة بشكل منفرد، كذلك تأهيل بالركض الخفيف. كما تواجد عماد السيد حارس مرمى الفريق في التدريبات لمؤازرة زملائه وحرص الجهاز الطبي للفريق على الاطمئنان
وواصل المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تنفيذ البرنامج التأهيلي الموضوع له لتجهيزه للمباريات المقبلة، حيث يؤدي اللاعب تدريبات بالكرة بشكل منفرد، كذلك تأهيل بالركض الخفيف.
كما تواجد عماد السيد حارس مرمى الفريق في التدريبات لمؤازرة زملائه وحرص الجهاز الطبي للفريق على الاطمئنان على الحارس وحالته بعد الإصابة التي لحقت به خلال مباراة الداخلية وتعرضه للكسر في أحد أصابع اليد حيث خضع على إثرها لعملية جراحية باليد وحرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق على الاجتماع بالحارس والاطمئنان عليه، كما قام اللاعبون بتحية زميلهم والاطمئنان عليه.
ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي يوم 19 مايو الجاري على ملعب الأخير، في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية.
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