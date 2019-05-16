انت الان تتابع مفاجآت في قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥١ م

الاهلى

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة إنبي المقرر لها العاشرة مساء غدٍ، الخميس، على استاد بتروسبورت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثلاثين بمسابقة الدوري الممتاز، حيث شهدت القائمة استبعاد كل من محمد محمود وسعد الدين سمير وكريم نيدفيد وعمرو جمال وجونيور أجاي وعلي لطفي وأحمد الشيخ بسبب الإصابة، وأحمد علاء ومحمد نجيب وباسم علي ومحمود وحيد ومحمد شريف وإسلام محارب وصلاح محسن وأحمد حمودي وناصر ماهر لوجهة نظر فنية.

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وجاءت قائمة الأهلي كالتالي. شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وأحمد طارق؛ ومحمد هاني، وعلي معلول، وأحمد فتحي، وأيمن أشرف، ورامي ربيعة؛ وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، وعمرو السولية، وحسام عاشور؛ وصالح جمعة، ووليد سليمان، ورمضان صبحي، وحسين الشحات، وجيرالدو، وهشام محمد؛ ووليد أزارو، ومروان محسن. ويستعد الأهلي لمواجهة