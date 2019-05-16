شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دويدار يبدأ فترة التأهيل بعد إصابة وتر أكيليس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطمئن مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى على على لاعبه أحمد دويدار الذى بدأ فترة التأهيل الأولى للتعافى من إصابة وتر أكيليس خلال التدريبات اليومية لفريقه على ستاد المصانع الحربية.
وكان دويدار قد تعرض للإصابة بقطع فى وتر أكيليس خلال ودية الإنتاج الحربى مع سيراميكا كليوباترا، فى نهاية يناير الماضى.
ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الثلاثاء 21 مايو الجارى على ستاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة 33 لمسابقة الدوري العام .
وكانت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة قد قررت تأجيل مباراة الإنتاج الحربى مع الزمالك لإنشغال الفريق الابيض بمواجهة نهضة بركان المغربى فى نهائى بطولة الكونفدرالية الافريقية.
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