شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى التايكوندو يلحق بالمنتخب فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير فجر اليوم الثنائى محمد أيمن و احمد وائل لاعبا منتخب التايكوندو، إلى مانشيستر للحاق ببعثة المنتخب المشارك ببطولة العالم التى تقام بانجلترا .

وكان الثنائى مهدد بعدم المشاركة فى البطولة بسبب وجود ازمة فى عدم حصولهما على التأشيرة ، ولكن تدخل مسئولى الاتحاد لدى السفارة وتم حل الأزمة .

يذكر أن بطولة العالم انطلقت أمس ومن المقرر أن تستمر حتى 20 مايو الجارى، و خاض محمد فرج لاعب المنتخب أولى مبارياته وفاز فيها على منافسه الإسرائيلى ، كما نجح فى التأهل إلى ربع نهائى المنافسات.