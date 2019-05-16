شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى التايكوندو يلحق بالمنتخب فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير فجر اليوم الثنائى محمد أيمن و احمد وائل لاعبا منتخب التايكوندو، إلى مانشيستر للحاق ببعثة المنتخب المشارك ببطولة العالم التى تقام بانجلترا .
وكان الثنائى مهدد بعدم المشاركة فى البطولة بسبب وجود ازمة فى عدم حصولهما على التأشيرة ، ولكن تدخل مسئولى الاتحاد لدى السفارة وتم حل الأزمة .
يذكر أن بطولة العالم انطلقت أمس ومن المقرر أن تستمر حتى 20 مايو الجارى، و خاض محمد فرج لاعب المنتخب أولى مبارياته وفاز فيها على منافسه الإسرائيلى ، كما نجح فى التأهل إلى ربع نهائى المنافسات.
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