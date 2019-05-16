شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد إنبي ..عبد الحفيظ يكشف إصابة اجاي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق، شعر بإجهاد خفيف في العضلة الضامة خلال مران الفريق مساء أمس، الأربعاء، وأضاف أن حالة اللاعب مطمئنة، وأن الجهاز الفني فضل إراحته من مباراة إنبي المرتقبة مساء اليوم، الخميس، وكان اللاعب قد غادر مران الفريق الختامي استعدادًا لمواجهة إنبي بسبب آلام العضلة الضامة.

يذكر أن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد أعلن قائمة الفريق لمواجهة إنبي المقرر لها العاشرة مساء اليوم ، الخميس، على استاد بتروسبورت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثلاثين بمسابقة الدوري الممتاز، وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

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شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وأحمد طارق؛ ومحمد هاني، وعلي معلول، وأحمد فتحي، وأيمن اشرف، ورامي ربيعة؛ وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، وعمرو السولية، وحسام عاشور؛ وصالح جمعة، ووليد سليمان، ورمضان صبحي، وحسين الشحات، وجيرالدو، وهشام محمد؛ ووليد أزارو، ومروان محسن.