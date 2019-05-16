شكرا لقرائتكم خبر عن كلنا ثقة فيك.. عبد الواحد السيد يدعم الحارس عمر صلاح قبل نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عبد الواحد السيد حارس مرمى وقائد الزمالك السابق، على دعم الحارس الصاعد عمر صلاح قبل مباراة الذهاب بنهائى الكونفدرالية الإفريقية.

ونشر السيد، صورة للحارس الشاب، صحبها بتعليق: "الماتشات الحاسمة تصنع الأبطال، كلنا ثقه فيك، فكن على قدر المسؤلية، ربنا معاك ويوفقك يا بطل".



عبد الواحد السيد ودعمه لعمر صلاح

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ومن المقرر أن يحرس عمر صلاح صحاب الـ21 عامًا، مرمى الزمالك أمام نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل، فى المغرب، بعد إيقاف محمود جنش للطرد أمام النجم الساحلى فى نص النهائى، وتعرض عماد السيد للإصابة بكسر فى أحد أصابع يده خلال المشاركة أمام الداخلية فى بطولة الدورى.

يشار إلى أن عمر صلاح كان ضمن التشكيل الأساسى للمنتخب الأولمبى أمام هولندا فى المباراة الودية التى جمعتهما يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس الماضى، على هامش معسكر الفراعنة فى إسبانيا ضمن برنامج الإعداد لأمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتى انتهت بفوز المنتخب الهولندى بهدف دون رد.