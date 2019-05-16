انت الان تتابع تقارير إسبانية تكشف تفاصيل عقد جريزمان مع برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ م

جريزمان

تؤكد العديد من التقارير الصحفية الإسبانية اقتراب الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، من ارتداء قميص برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة بعد أن أعلن اللاعب رسميًا رحيله عن صفوف الروخي بلانكوس، أمس الثلاثاء، وقدم رسالة وداع للجماهير. وكشفت صحيفة «آس» الإسبانية، مساء اليوم الأربعاء، عن تفاصيل العقد المنتظر بين جريزمان وبرشلونة، حيث أشارت إلى أن مدة التعاقد ستكون لخمس سنوات بداية من الموسم المقبل، على أن يتقاضى مهاجم الديوك الفرنسية راتبًا سنويًا قيمته 17 مليون يورو.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن عقد جريزمان سيكون الأطول بين اللاعبين الحالين داخل البلوجرانا، بجانب خوردي ألبا وأرثر ميلو، حيث ينتهي العقد المبرم مع النادي الكاتالوني في عام 2024. وذكرت شبكة «سكاي سبورتس»، أمس الثلاثاء، أن برشلونة أبدى استعداده لسداد قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان مع أتلتيكو،