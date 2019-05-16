انت الان تتابع قناة فرنسية: ريال مدريد بدأ التحرك لضم محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ ص

محمد صلاح

ذكرت تقارير صحفية فرنسية، مساء الأربعاء، أن نادي ريال مدريد الإسباني، فتح خط اتصال مع النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، استعدادًا لبدء المفاوضات مع ناديه لضمه لصفوف الميرنجي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأشارت قناة «كنال بلس» الفرنسية، خلال تقرير تم بثه مساء الأربعاء، إلى تحرك مسؤولي نادي ريال مدريد، لبدء مرحلة التفاوض مع صلاح، المتوج مؤخرًا بالحذاء الذهبي كهداف لبطولة الدوري الإنجليزي موسم 2018- 2019 للعام الثاني على التوالي.

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تجدر الإشارة إلى أن عقد الفرعون المصري مع الريدز يمتد حتى صيف عام 2023، وهذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم صلاح بالانتقال للنادي الملكي، لكن الفترة الماضية شهدت تداول أنباء عن اهتمام الفرنسي زين الدين زيدان، بالتعاقد مع جناح ليفربول الآخر السنغالي ساديو ماني. وحصل محمد صلاح على الحذاء الذهبي