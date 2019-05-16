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تفاصيل القبض على لاعب الزمالك في الشيخ زايد

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١٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠١ م

النقاز وساسي

النقاز وساسي

تعرض التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لموقف صعب مساء اليوم الأربعاء، بعد أن تم توقيفه في أحد الأكمنة الأمنية بمدينة الشيخ زايد قبل أذان المغرب، بسبب قيادته سيارة ملاكي دون لوحات معدنية وكذلك عدم وجود أوراق الملكية الخاصة بها، حيث إن اللاعب قد قام بشرائها مؤخرًا وتم اقتياده للقسم وتحرير محضر بالواقعة، وقد سارع اللاعب في الاتصال بالجهاز الإداري للفريق لإخطار المسؤولين بالنادي بهذه المشكلة والتحرك لإنقاذه من هذا الموقف الصعب.

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وتم التواصل مع رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء الذي قام بتكليف بعض المحامين من مكتبه بالتوجه إلى اللاعب وإنهاء الأزمة سريعًا حتى يعود اللاعب إلى منزله قبل أن يتوجه إلى مقر النادي للمشاركة في تدريبات الفريق. ويستعد الزمالك لمواجهة صعبة مع فريق نهضة بركان في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية والمقرر إقامتها

وتم التواصل مع رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء الذي قام بتكليف بعض المحامين من مكتبه بالتوجه إلى اللاعب وإنهاء الأزمة سريعًا حتى يعود اللاعب إلى منزله قبل أن يتوجه إلى مقر النادي للمشاركة في تدريبات الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة صعبة مع فريق نهضة بركان في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية والمقرر إقامتها يوم 19 مايو الجاري على ملعب الفريق المغربي، على أن يقام لقاء الإياب يوم 26 مايو على استاد برج العرب بالإسكندرية.

كان الزمالك قد تأهل لنهائي البطولة بعد أن تخطى النجم الساحلي التونسي في نصف النهائي، حيث فاز عليه في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدف دون رد ثم تعادل معه بدون أهداف في لقاء الإياب بتونس.

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