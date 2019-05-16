انت الان تتابع تفاصيل القبض على لاعب الزمالك في الشيخ زايد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠١ م

النقاز وساسي

تعرض التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لموقف صعب مساء اليوم الأربعاء، بعد أن تم توقيفه في أحد الأكمنة الأمنية بمدينة الشيخ زايد قبل أذان المغرب، بسبب قيادته سيارة ملاكي دون لوحات معدنية وكذلك عدم وجود أوراق الملكية الخاصة بها، حيث إن اللاعب قد قام بشرائها مؤخرًا وتم اقتياده للقسم وتحرير محضر بالواقعة، وقد سارع اللاعب في الاتصال بالجهاز الإداري للفريق لإخطار المسؤولين بالنادي بهذه المشكلة والتحرك لإنقاذه من هذا الموقف الصعب.

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وتم التواصل مع رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء الذي قام بتكليف بعض المحامين من مكتبه بالتوجه إلى اللاعب وإنهاء الأزمة سريعًا حتى يعود اللاعب إلى منزله قبل أن يتوجه إلى مقر النادي للمشاركة في تدريبات الفريق. ويستعد الزمالك لمواجهة صعبة مع فريق نهضة بركان في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية والمقرر إقامتها