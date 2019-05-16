انت الان تتابع أجايي يغادر مران الأهلي بسبب الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ١٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٥ م

اجاي

غادر جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم، الأربعاء، متأثرًا بإصابته بشد عضلي خلال مشاركته في التقسيمة الفنية، حيث خرج اللاعب رفقة خالد محمود، طبيب الفريق، من أجل الخضوع للفحص الطبي في العيادة الملحقة بملعب التتش لتحديد حجم الإصابة، كما شهد المران جلسة خاصة بين مارتن لاسارتي، المدير الفني مع أحمد فتحي ومحمد هاني، لاعبي الفريق، على هامش مران الفريق الجماعي، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية استعدادًا لمواجهة إنبي.

وأجرى الجهاز الفني للفريق تقسيمة قوية للاعبين، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، تبادلوا فيما بينهم تنفيذ بعض الجمل التكتيكية، خلال التقسيمة التي شهدها مران الفريق، اليوم. كما خاض اللاعبون تدريبات بدنية، تحت قيادة اليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق، فقرة التدريبات البدنية

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