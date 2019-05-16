انت الان تتابع مصر للمقاصة يكشف حقيقة أزمة ميدو جابر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ١٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ م

ميدو جابر Advertisements

أكد محمد مجد، عضو مجلس إدارة مصر للمقاصة سبورت، أن إدارة النادي لم توقع أي عقوبات على ميدو جابر، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالمقاصة والمنتقل له خلال فترة الانتقالات الشتوية من النادي الأهلي، وأوضح مجد أن ميدو جابر من أكثر اللاعبين الملتزمين بالفريق، ومن أبناء النادي والكابتن الثالث بالفريق، ولم يفتعل أي أزمة داخل المستطيل الأخضر أو خارجه حتى يقوم النادي بمعاقبته، مشددًا على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات وكلام ليس له أي أساس من الصحة.

وتعجب مجد، مما يشاع عن إحالة ميدو جابر للتحقيق بسبب إساءته لإدارة المقاصة، مؤكدا أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة نهائيا، ولا توجد أي أزمة نهائيا تستدعي إحالة اللاعب للتحقيق، وللأسف أنها واقعة مختلقة غير صحيحة بالمرة. من جانبه، أبدى ميدو جابر استياءه من محاولات البعض تشويه صورته والزج باسمه في

وتعجب مجد، مما يشاع عن إحالة ميدو جابر للتحقيق بسبب إساءته لإدارة المقاصة، مؤكدا أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة نهائيا، ولا توجد أي أزمة نهائيا تستدعي إحالة اللاعب للتحقيق، وللأسف أنها واقعة مختلقة غير صحيحة بالمرة.

من جانبه، أبدى ميدو جابر استياءه من محاولات البعض تشويه صورته والزج باسمه في واقعة لا أساس لها من الصحة نهائيا.

وأوضح جابر أنه تربطه علاقة مميزة قائمة على الاحترام والود المتبادل، مع جميع أعضاء مجلس إدارة المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، ويشعر بحالة من الارتياح داخل النادي، وكل تركيزه مع زملائه للعودة للمربع الذهبي بالدوري والمنافسة على كأس مصر.