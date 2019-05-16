انت الان تتابع ديربي كاونتي يتأهل لنهائي تصفيات البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ م

ديربي كاونتي

انتزع ديربي كاونتي بطاقة التأهل إلى نهائي التصفيات التأهيلية للدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تغلبه على مضيفه ليدز يونايتد، بأربعة أهداف مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب «ايلاند رود»، في إياب الدور قبل النهائي للتصفيات. ونجح ديربي كاونتي تحت قيادة أسطورة تشيلسي فرانك لامبارد، في تحويل هزيمته بمباراة الذهاب على ملعب برايد بارك بهدف دون رد، ليحقق المفاجأة ويضرب موعدًا مع أستون فيلا في نهائي التصفيات يوم 27 مايو الجاري على ملعب «ويمبلي».

Advertisements

بدأ أصحاب الأرض بقيادة مدربهم مارسيلو بيلسا، المباراة بضغط هجومي رغبة في تسجيل هدف التقدم وقتل آمال ديربي كاونتي، ونجح في ذلك بمنتصف الشوط، قبل أن يتعادل الضيوف في الدقيقة 44، وينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1. وفي الشوط الثاني انقلب الأمر تمامًا على ليدز، حيث نجح لاعبو ديربي كاونتي في فرض سيطرة