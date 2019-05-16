أياكس أمستردام يتوج بلقب الدوري الهولندي

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١٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ م
اياكس
توج فريق آياكس أمستردام بلقب بطولة الدوري الهولندي لكرة القدم للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه، وذلك بعد فوزه على مضيفه دي جرافشات بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على استاد "دي فيفيربيرج" ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين والأخيرة من المسابقة، ورفع أياكس رصيده إلى 86 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أيندهوفن صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد جرافشاب، الذي سيلعب في ملحق البقاء، عند 29 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.
وشهدت الجولة ذاتها فوز فريق أيندهوفن على ضيفه هيراكليس بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع أيندهوفن رصيده إلى 83 نقطة، يحتل بها المركز الثاني، بينما تجمد رصيد هيراكليس عند 48 نقطة في المركز السابع. ورغم فوز أيندهوفن إلا أن هذه النتيجة لم تساعده في التتويج بلقب الدوري في ظل تفوق أياكس أمستردام بفارق 3 نقاط
وشهدت الجولة ذاتها فوز فريق أيندهوفن على ضيفه هيراكليس بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع أيندهوفن رصيده إلى 83 نقطة، يحتل بها المركز الثاني، بينما تجمد رصيد هيراكليس عند 48 نقطة في المركز السابع.
ورغم فوز أيندهوفن إلا أن هذه النتيجة لم تساعده في التتويج بلقب الدوري في ظل تفوق أياكس أمستردام بفارق 3 نقاط ساعدته في حصد اللقب، بينما الفائدة التي حققها أيندهوفن هي التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا النسخة القادمة رفقة أياكس.
الجدير بالذكر أن فريق أياكس يقدم موسمًا رائعًا واستثنائيًا، حيث استطاع الوصول لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، ونال إشادة واسعة بعد الأداء الذي قدمه لاسيما وأنه أطاح بريال مدريد حامل اللقب آخر 3 نسخ، كما أطاح بفريق يوفينتوس الإيطالي وهو أحد الفرق التي كانت مرشحة للتويج باللقب.
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