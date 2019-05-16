شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسعى للتحليق بصدارة الدورى على حساب إنبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أملًا في مواصلة الانتصارات، يدخل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، اختبارًا صعبًا مساء «الخميس» حينما يستضيف المارد الأحمر نظيره إنبى عند العاشرة مساء على أرض ملعب استاد بتروسبورت، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 30 لبطولة الدورى الممتاز، وبالطبع ستحمل المباراة طابع الإثارة والندية لرغبه كلا الفريقين في حصد الثلاث نقاط، حيث يأمل الأحمر في الابتعاد بالصدارة عن الزمالك وبيراميدز أصحاب المركزين الثانى والثالث، ويحتل الأهلى المركز الأول برصيد 70 نقطة، بينما يحتل إنبى المركز التاسع برصد 36 نقطة، ويدخل الفريقان المباراة وهما متشابهان في نفس الظروف، حيث نجح الأهلى في تحقيق أربعة انتصارات متتالية، جعلته على قمه المسابقة، فيما استعاد الفريق البترولى نغمة الانتصارات تحت قيادة على ماهر المدير الفنى، وحقق إنبى أربعة انتصارات هامة على حساب الإنتاج الحربى، وبتروجت، والاتحاد السكندرى، والجونة، قفزت بالفريق من صراع الهبوط إلى المنطق الدافئة بجدول الدورى.

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وحرص مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى، على تصحيح الأخطاء التي ظهرت على أداء اللاعبين، في مباراة سموحة الماضية، ولعل أبرزها إهدار الفرص السهلة، وعقد الجهاز الفنى جلسة مطولة مع اللاعبين عقب نهاية المران الأخير أمس، طالبهم فيه بعدم تكرار سيناريو مباراة سموحة التي فاز بها الفريق في الوقت القاتل، وطالب بحسم المواجهة مبكرًا والالتزام بالتعليمات طوال شوطى المباراة، كما حرص لاسارتى على مشاهدة مباراتى إنبى الأخيرتين امام بتروجت والاتحاد السكندرى في الدورى اللتين حسمهما إنبى لصالحه، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق، والتأكيد على مهام كل لاعب، وطلب الجهاز الفنى ضرورة الاعتماد على الكرات العرضية والتسديد من خارج منطقة الجزاء لضرب التكتلات الدفاعية المتوقعة من نادى إنبى. ومن المنتظر أن يخوض الفريق المباراة بتشكيل يضم: محمد الشناوى في حراسة المرمى، أيمن أشرف وياسر إبراهيم، على معلول، أحمد فتحى، حمدى فتحى، عمرو السولية، رمضان صبحى، جيرالدو، حسين الشحات، وليد أزارو.

وعلى الجانب الآخر، كثف على ماهر المدير الفنى لإنبى، الجرعات النفسية مع لاعبيه، وطالبهم باستعادة ذكريات الماضى، والحفاظ على حالة الانتصارات التي يحققها الفريق في الفترة الأخيرة من أجل الوصول للمربع الذهبى، ووفقا لتدريبات الفريق في الأيام الماضية فإن الجهاز الفنى سيغلق المساحات في وسط الملعب مع فرض رقابة لصيقة على مفاتيح لعب الأهلى، واستغلال سرعة الثلاثى لوكومبى وشيزا كيشويا، وعمر بسام، وأحمد شكرى، وأحمد رفعت لتشكيل الضغط الهجومى على دفاع الأهلى، وشدد الجهاز الفنى على اللاعبين بضرورة استثمار الفرص التي ستتاح أمام مرمى الأهلى، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، كما رصد عبدالناصر محمد مدير الكرة بالفريق مكافآت إضافية للاعبين حال تحقيق الفوز على الأهلى.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق المباراة بتشكيل يضم: عبدالعزيز البلعوطى في حراسة المرمى، إبراهيم يحيى، رامى صبرى، أحمد سيد، محمد أشرف، محمود غالى، محمود توبة، لوكومبى، أحمد رفعت، محمد بسيونى، عمر بسام.