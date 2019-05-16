شكرا لقرائتكم خبر عن سان جيرمان يُجهز خطة لخطف ثلاثى ريال مدريد المنبوذ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، عن خطة نادى باريس سان جيرمان، من أجل التعاقد مع الثلاثى إيسكو وتونى كروس وجاريث بيل، لاعبى فريق ريال مدريد الإسبانى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لا سيما أن الميرنجى يسعى لتغيير دماء الفريق في الموسم المقبل، بعدما خرج هذا الموسم خالى الوفاض بدون الحصول على أي بطولة.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن ثلاثى ريال مدريد تلقوا العديد من العروض في الفترة الماضية، خاصة بعدما انتشرت تقارير صحفية إسبانية حول رغبة الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد في رحيلهم عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجارى، بسبب عدم تقديمهم مستوى مميزا مع الملكى. وأشارت الصحيفة، إلى أن باريس سان جيرمان مستعد لتقديم 210 ملايين يورو لضم الثلاثى، خاصة أنهم غير مرغوب فيهم الآن بالنادى الملكى سواء من الإدارة أو جماهير الميرنجى.

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وكان يوفنتوس قد أعلن رغبته في التعاقد مع إيسكو، إلى جانب أن تونى كروس على رادار إنتر ميلان، بينما جاريث بيل يملك العديد من العروض الإنجليزية للرحيل عن صفوف الميرنجى في نهاية الموسم الجارى.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، أن سان جيرمان يجهز خطة مدوية لتوجيه صفعة لبرشلونة في التنافس معه للتعاقد مع الديك الفرنسى أنطوان جريزمان، الذي أعلن أمس الأول، رحيله عن صفوف أتلتيكو مدريد في نهاية الموسم الجارى.

ومن المنتظر أن يدخل باريس سان جيرمان في مفاوضات مع جريزمان للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يسعى لإغراء اللاعب براتب سنوى ضخم من أجل ارتداء قميص الفريق الباريسى.

وأوضحت الصحيفة، أن مسؤولى باريس سان جيرمان عقدوا جلسة مع شقيقة ووكيلة أعمال جريزمان، من أجل الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد، مضيفة أن الفريق الباريسى يرفض انضمام اللاعب إلى صفوف برشلونة، حيث يسعى لكسر عقد النجم الفرنسى بـ200 مليون يورو. وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب رفض الاستمرار في صفوف أتلتيكو مدريد بسبب اعتماد الأرجنتينى دييجو سيميونى، المدير الفنى للفريق الإسبانى على خطة دفاعية وهو الأمر الذي يرفضه اللاعب حيث يفضل الانتقال إلى فريق يعتمد على خطة هجومية.