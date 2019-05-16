شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي النقاز بعد مغادرته قسم الشرطة: أنا في بيتي.. وشكرًا لأمير مرتضى وإدارة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طمأن حمدي النقاز، ظهير أيمن نادي الزمالك، جمهوره بعد مغادرته قسم شرطة الشيخ زايد بصحبة أحمد زاهر، المدير الإداري للنادي، وإنهاء الإجراءات الخاصة برخصة القيادة لسيارته التي يتحرك بها في القاهرة.

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وقال «النقاز» في تصريحات خاص لـ«المصري اليوم»: «أموري تمام ولا توجد أي مشكلة، والأمور انتهت في دقائق، بعدما تأكد المسؤولون أن السيارة حديثة، وأنه جار استخراج الرخصة من قبل الشركة المسئولة عن السيارة المتعاقدة مع النادي».

وأضاف النقاز: «أنا الآن في منزلي، ومندهش من تضخيم البعض للأمور».

ووجه النقاز شكره لإدارة الزمالك برئاسة مرتضي منصور الذي تدخل لدى مسؤولي قسم الشيخ زايد وأمير مرتضى، المشرف على الكرة، الذي تابع الأمور لحظه بلحظة حتى خرجت من القسم بصحبة أحمد زاهر«.