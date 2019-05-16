شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يفاوض الأنصاري على العودة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)أكدت مصادر خاصة لـ«الخليج 365» دخول الإدارة الاتحادية برئاسة لؤي ناظر، في مفاوضات جادة مع لاعب خط الوسط الكويتي فهد الأنصاري «31 عاماً» لتمثيل صفوف الفريق الأول بداية من الموسم الكروي القادم.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن المدرب التشيلي سييرا أوصى إدارة ناديه بضرورة إعادة الأنصاري للفريق كلاعب آسيوي ليحل بديلاً عن المدافع الأسترالي ماثيو جورمان الذي يرتبط بعقد مع العميد إلى 2020، ومن المرجح أن تتم الصفقة في غضون الأيام القليلة القادمة خصوصاً أن الأطراف متفقة على تفاصيل العودة بحسب تأكيدات مصادر مقربة من اللاعب.
يذكر أن الأنصاري وقع مع نادي الفيصلي لمدة موسم كروي واحد بنظام الإعارة.
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