شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير منصور يحتفي بأبطال الدوري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

بحضور رئيس النادي الأهلي عبدالله بترجي، احتفى الأمير منصور بن مشعل بفريق الناشئين لكرة القدم مساء أمس (الأربعاء)، تكريماً لتحقيقهم بطولة الدوري الممتاز للناشئين لهذا العام، وذلك بقاعة الأمير بدر بن فهد بالنادي.

وبدأ الحفل بكلمة للأمير منصور بن مشعل، أشاد فيها بإنجاز فريق الناشئين والذي جاء بجدارة واستحقاق، مشيراً إلى أن ما تحقق هو ثمرة للعمل المخلص والجهد الكبير المبذول، واعداً ببذل المزيد لخدمة النادي والفريق، مطالباً اللاعبين والجهاز الفني بمواصلة المشوار وحصد الذهب وعدم التوقف عند هذه البطولة.

وقبل ذلك، قام الأمير منصور بن مشعل بأخذ جولة كاملة في مرفقات النادي بما فيها معسكر الفريق الجديد الذي أشاد به كثيراً والمرافق الأخرى من نادٍ صحي وغرفة ملابس وأمانة عامة.