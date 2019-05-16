شكرا لقرائتكم خبر عن شاموسكا: سنبحث عن النقاط الـ3 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

‏أكد مدرب الهلال شاموسكا أن فريقه سيدخل لقاء الشباب مساء اليوم (الخميس) بكامل التركيز للبحث عن النقاط الثلاث، إذ إن كرة القدم دائماً تحمل المفاجآت.

وقال: «الفريق استعد جيداً لهذا اللقاء»، وطالب لاعبيه بدخول هذه المباراة «من أجل الفوز ولا غيره».

وفي ما يخص إصابة كاريلو قال: «كان اللاعب بالفترة الماضية في مرحلة التأهيل ولم يصل للجاهزية الكاملة واليوم سيكون من ضمن القائمة، إضافة إلى اللاعب إدواردو، وهذا الثنائي بلا شك سيضيف قوة في الهجوم الهلالي».