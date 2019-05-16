شكرا لقرائتكم خبر عن شاموسكا: سنبحث عن النقاط الـ3 والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)أكد مدرب الهلال شاموسكا أن فريقه سيدخل لقاء الشباب مساء اليوم (الخميس) بكامل التركيز للبحث عن النقاط الثلاث، إذ إن كرة القدم دائماً تحمل المفاجآت.
وقال: «الفريق استعد جيداً لهذا اللقاء»، وطالب لاعبيه بدخول هذه المباراة «من أجل الفوز ولا غيره».
وفي ما يخص إصابة كاريلو قال: «كان اللاعب بالفترة الماضية في مرحلة التأهيل ولم يصل للجاهزية الكاملة واليوم سيكون من ضمن القائمة، إضافة إلى اللاعب إدواردو، وهذا الثنائي بلا شك سيضيف قوة في الهجوم الهلالي».
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