إدواردو: سنلعب للفوز

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) أكد لاعب الهلال كارلوس إدواردو لاعب الهلال أنه وبقية اللاعبين سيبذلون كل ما لديهم أمام الشباب لكسب النقاط الثلاث وذلك في الجولة الأخيرة لدوري كأس الأمير أكد لاعب الهلال كارلوس إدواردو لاعب الهلال أنه وبقية اللاعبين سيبذلون كل ما لديهم أمام الشباب لكسب النقاط الثلاث وذلك في الجولة الأخيرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستقام مساء اليوم (الخميس). وقال: «سنلعب للفوز أمام الشباب رغم أن تحقيق اللقب لا يعتمد علينا، لكن سنبذل قصارى جهدنا»، وأضاف أن المدرب وضع الخطة المناسبة لتجاوز الفريق الشبابي، مؤكداً أن مباريات الهلال والشباب دائماً تكون فيها الندية والإثارة.



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