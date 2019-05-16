شكرا لقرائتكم خبر عن جحفلي: «حسرة» على إضاعة النقاط والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)تحدث لاعب الهلال محمد جحفلي عن مباراة فريقه مساء اليوم (الخميس) أمام الشباب وقال: «كرة القدم مليئة بالمفاجآت وسندخل مباراة اليوم بتركيز عالٍ للبحث عن النقاط الثلاث، وأطالب جماهيرنا بالدعم كالعادة والحضور بشكل كبير».
وأضاف: «نشعر بالحسرة كلاعبين نتيجة إضاعة العديد من النقاط المهمة في الفترة الماضية وإذا لم يكتب لنا الله تحقيق الدوري هذا الموسم سيكون ذلك درساً لنا بالسنوات القادمة».
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