شكرا لقرائتكم خبر عن جحفلي: «حسرة» على إضاعة النقاط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

تحدث لاعب الهلال محمد جحفلي عن مباراة فريقه مساء اليوم (الخميس) أمام الشباب وقال: «كرة القدم مليئة بالمفاجآت وسندخل مباراة اليوم بتركيز عالٍ للبحث عن النقاط الثلاث، وأطالب جماهيرنا بالدعم كالعادة والحضور بشكل كبير».

وأضاف: «نشعر بالحسرة كلاعبين نتيجة إضاعة العديد من النقاط المهمة في الفترة الماضية وإذا لم يكتب لنا الله تحقيق الدوري هذا الموسم سيكون ذلك درساً لنا بالسنوات القادمة».