شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية بين «اتحاد الإعلام الرياضي» والجامعة السعودية الإلكترونية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وُقِّعت ظهر أمس (الأربعاء) اتفاقية تعاون مشترك بين الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي والجامعة السعودية الإلكترونية تشمل برامج علمية وأكاديمية مشتركة، وذلك بحضور مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، وتمت مراسم التوقيع بين رئيس مجلس إدارة الاتحاد رجاءالله السلمي، ومدير الجامعة المكلف إبراهيم بن عبدالعزيز المعيقل.

وتتضمن هذه الاتفاقية إعداد برامج متخصصة في الإعلام الرياضي، إضافة إلى المساهمة في تطوير عدد من البرامج التدريبية التي أقرها الاتحاد ضمن مبادرة تطوير الإعلام الرياضي في المملكة.

يذكر أن الاتحاد أعلن إطلاق 60 برنامجاً تدريبياً، أقيم ستة منها في الفترة السابقة في كل من جدة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة ومنطقة عسير في مساري الصحافة، والإذاعة والتلفزيون، شارك فيها نحو 185 إعلامياً، على أن تشهد الفترة القادمة استئناف بقية البرامج بدءاً من يونيو القادم.

حضر الاتفاقية كل من وكيل الجامعة للشؤون التعليمية ثامر الحسين، وعميد كلية العلوم والدراسات النظرية بدر المدرع، ورئيس قسم الإعلام الإلكتروني شاكر الذيابي، والمدير التنفيذي للاتحاد عادل الزهراني.