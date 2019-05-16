شكرا لقرائتكم خبر عن المولد ورفاقه في مواجهة نجوم العتيبي والمنتشري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) (تصوير: محمد بن عالي)

ينتظر الرياضيون ومحبو كرة القدم مساء اليوم (الخميس) مباراة قوية ومهمة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات بطولة الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود الرمضانية الثالثة لسداسيات كرة القدم، المقامة على الملعب المزروع في قصر الأمير سعد بن عبدالعزيز -يرحمه الله-، الواقع بحي الروضة بجدة.

إذ يلتقي في تمام الساعة (10:15م) فريق جمعية رعاية الرياضيين مع منافسه فريق كُشري أبوطارق، ضمن مباريات المجموعة الثانية التي تأهل عنها لدور ربع النهائي فريق جمعية رعاية الرياضيين بـ6 نقاط، وبقيادة عدد من نجوم كرة القدم السعودية القدامى والحاليين أمثال الموهوب مرزوق العتيبي وزميله القناص محمد أمين، وحمد المنتشري وعلي التركي ووليد محبوب وباسم الشريف، وبإشراف فني من قبل النجمين إبراهيم سويد وسامي شاص، في حين يسعى فريق كُشري أبوطارق لتعويض خسارته الماضية وبلوغ دور الثمانية بقيادة نجم فريق الاتحاد الدولي فهد المولد وزميليه المتألقين «كامل الموسى وسلطان السوادي».

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وفي المباراة الثانية وضمن المجموعة الثالثة يتطلع فريق سمو المجيدة بقيادة الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق السعد الذي يقوده الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز وعدد من النجوم السعوديين والعرب والأفارقة، وهو الفريق الوحيد الذي ضمن التأهل لدور الثمانية عن هذه المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين متتالين.

وشهدت البطولة حضور عدد من الشخصيات الرياضية ونجوم كرة القدم الحاليين والقدامى، ورجال الصحافة والإعلام والسوشال ميديا، وجماهير غفيرة ونجوم الفن والغناء العربي ومنهم الفنان العراقي المميز محمد السالم، والذي حضر واستمتع بمباريات البطولة.

ويتنافس على صدارة قائمة هدافي البطولة عدد من النجوم المعروفين في كرة القدم السعودية وهم: علي مدحلي من فريق (الجمبري)، وعلي التركي ومحمد أمين (جمعية رعاية الرياضيين) وذلك برصيد 5 أهداف لكل منهم، ومروزق العتيبي (من جمعية رعاية الرياضيين) بـ4 أهداف، وبنفس الرصيد يتساوى معه الموهوب أحمد السعدي من فريق (لوفت) وهو صاحب أسرع هدف في البطولة، والذي سُجل في الثانية 10 من زمن مباراة فريقه أمام باوزير، الذي يعتبر من أسرع 5 أهداف في العالم، وتقوم قناة عين المشاهد الناقل الحصري للبطولة بتغطية وقائع البطولة من خلال رسالة يومية مصورة.