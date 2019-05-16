شكرا لقرائتكم خبر عن المطيري أول حكم رماية سعودي في أولمبياد طوكيو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اختار الاتحاد الدولي للرماية، الحكم السعودي الدولي إبراهيم نايف المطيري، أول حكم وطني للمشاركة في تحكيم منافسات رماية الأطباق بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وجاء اختيار الحكم الدولي المطيري لما يتميز به من كفاءة على أعلى المستويات، وأيضاً نسبة إلى تميزه في تنفيذ ما يوكل إليه من مهمات تحكيمية وتفوقه أثناء مشاركاته في تحكيم العديد من بطولات كأس العالم والبطولات الآسيوية والعربية التي شارك فيها.

يذكر أن الحكم الدولي إبراهيم المطيري يعد أول حكم رماية وطني يتم اختياره للتحكيم في مثل هذا المحفل الدولي.