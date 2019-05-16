شكرا لقرائتكم خبر عن تذاكر المواجهة الأخيرة تُزحم متجر النصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض)

‏شهد متجر نادي النصر شمال العاصمة الرياض إقبالاً كبيرا جداً أمس (الأربعاء) بعد أن تم إعلان موعد توزيع تذاكر مواجهة الفريق الأخيرة في دوري المحترفين السعودي أمام الباطن اليوم (الخميس)، إذ شهد المتجر إقبالاً كبيراً قبل افتتاحه، وحرصت العائلات على شراء التذاكر مبكراً قبل نفادها، حيث لا يتسع مدرج العائلات سوى لـ1500 مقعد.

وبذلت إدارة المتجر جهداً كبيراً ومميزاً لحصول المشجعين على التذاكر بكل يسر وسهولة وبعيداً عن التزاحم، حيث كان هناك مسار للرجال ومسار آخر للنساء، على أن يتم توزيع جميع التذاكر المجانية الموحدة السابعة والنصف في استاد الملك فهد.

يذكر أن التذاكر المجانية تكفل بها أعضاء شرف النادي، إذ تكفل الأمير بندر بن خالد بن عبدالرحمن بقيمة 1000 تذكرة، وإبراهيم المهيدب بـ10 آلاف تذكرة، فيما تكفل عضو الشرف يوسف القفاري بشراء جميع التذاكر المتبقية، ومن المتوقع أن يشهد ملعب «الدرة» حضوراً جماهيرياً كبيراً لنادي النصر الذي ينتظر تتويجه بكأس بطولة الدوري.