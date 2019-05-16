شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد.. «السعودية» تؤجل رحلة العميد 10 ساعات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة)

تسببت أزمة تأجيل الرحلات عبر الخطوط السعودية، في تأخر إقلاع بعثة نادي الاتحاد لأكثر من 10 ساعات، فبعد تأجيل رحلة الهلال المغادرة إلى الدمام لخوض مواجهة الاتفاق الأسبوع الماضي، أجلت الخطوط السعودية رحلة الاتحاد.

وكان من المقرر أن تغادر البعثة الاتحادية عصر أمس (الأربعاء)، قبل أن تلغى الرحلة التي غادرت فجر اليوم (الخميس)، وعلى ضوء ذلك فرض الجهاز الفني بقيادة سييرا حصة تدريبة في مقر النادي ومن ثم المغادرة إلى المدينة المنورة استعداداً لخوض مواجهة أحد الأخيرة في مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.