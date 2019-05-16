العدالة يرافق أبها وضمك لدوري المحترفين والخليج للملحق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، لؤي السبيعي، بحضور رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر اليوم، فريق أبها بطلا لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم وصعوده إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عقب مباراته التي خاضها على ملعبه بين جماهيره بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة أمام ضيفه الخليج في الجولة الـ38 والأخيرة، والتي انتهت بالتعادل 2-2، حيث رفع رصيده إلى 69 نقطة، تلاه في المركز الثاني فريق ضمك برصيد 64 نقطة.

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ولحق العدالة بأبها وضمك وتأهل إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوزه على ضمك 2-0، رافعا رصيده إلى 63 نقطة، فيما فرض التعادل مع أبها على الخليج انتظار صاحب المركز الـ13 في دوري الأمير محمد بن سلمان لمواجهته في ملحق الصعود.

وسيتحدد اليوم الطرف الثاني في الملحق من خلال مباريات الجولة الأخيرة لدوري المحترفين بعد أن انحصر بين فرق القادسية والفيحاء والحزم.

وهبط إلى دوري الدرجة الثانية 4 فرق هي: العروبة والوشم وهجر والقيصومة.