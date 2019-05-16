شكرا لقرائتكم عمرو جمال يشارك المران الجماعى للأهلى استعدادا لإنبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من التدريبات الجماعية للفريق بالكرة، فى مران اليوم، الذى اقيم على ملعب التتش بالجزيرة. Advertisements وجاءت مشاركته فى التدريبات من أجل تجهيزه للمباريات القادمة للفريق، عقب تعافيه من الإصابة فى العضلة الأمامية. و يستعد الأهلى لمواجهة إنبي في العاشرة مساء غدٍ، الخميس، على ملعب بتروسبورت، ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ30 بمسابقة الدوري الممتاز.

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