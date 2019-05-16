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شكرا لقرائتكم ننشر صورة السيارة المتسببة فى حبس حمدى النقاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ينشر "الخليج 365" صورة السيارة التى تسببت فى القبض على التونسى حمدى النقاز ظهير أيمن نادي الزمالك، بمدينة الشيخ زايد بالسادس من اكتوبر، حيث تم إيقافه أثناء قيادته للسيارة بدون ترخيص وبدون لوحات معدنيه .
ويذكر أن نيابة 6 أكتوبر أخلت سبيل حمدى النقاز، لاعب الزمالك، بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه، على خلفية ضبطه أثناء قيادته سيارة بدون لوحات معدنية.
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