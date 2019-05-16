شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يختتم استعدادته لموقعة الداخلية فى استاد الجيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فريق الاسماعيلى بقيادة محمود جابر يختتم فى العاشرة مساء اليوم الخميس استعداداته لمواجهة الداخلية المقرر لها غداً الجمعة فى إفتتاحية الجولة 33 لمسابقة الدوري العام والمقرر إقامتها على ستاد الجيش بالسويس ، وتعادل الإسماعيلى مع الإنتاج الحربى سلبيًا فى آخر ظهور بالدورى ليحتل المركز السابع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان .

وفى نفس السياق ، يستمر غياب باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى الدولى عن مواجهة الداخلية لعدم تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة ليستمر فى برنامجه التأهيلى على أن يكون جاهزا فى المواجهات المقبلة ، ويعانى دفاع الفريق من غياب المحمدى فى الفترة الأخيرة بسبب الإصابة فى عضلات البطن.