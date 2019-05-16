شكرا لقرائتكم استمرار التحفظ على سيارة حمدي النقاز وإخلاء سبيله بكفالة ألف جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر التونسي حمدي النقاز قسم شرطة الشيخ زايد بعد دفعة كفالة ألف جنيه والكشف الجنائي علييه مع استمرار التحفظ على السيارة لحين انتهاء التحقيقات تنفيذا لقرار النيابة. وكانت نيابة الشيخ زايد قد باشرت التحقيق مع حمدى النقاز لاعب نادى الزمالك، بسبب قيادته سيارة بدون لوحات معدنية اليوم الأربعاء. Advertisements واستمعت النيابة المسائية لأقوال اللاعب حول ملكيته للسيارة وبيان سبب قيادته للسيارة بدون لوحات معدنية لاتخاذ قرراها فى شأنه، فضلا عن قيادته بدون رخصة قيادة.

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