شكرا لقرائتكم ترتيب الدورى المصرى.. قبل مواجهة الاهلي وانبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ترتيب الدورى المصري، حيث ينتظر الجمهور المصري المواجهة المرتقبة التي سيتجمع بين الاهلى وانبى في العاشر من مساء غد الخميس، والتي ستقام على ملعب "بتروسبورت"، ضمن مؤجلات الجولة الـ 30 من عمر المسابقة.

ترتيب الدورى المصرى والاهلي يبحث عن الانفراد بصدارة الدوري ترتيب الدورى المصرى، ويتربع الاهلى على صدارة الدوري الممتاز برصيد 70 نقطة، يليه الزمالك وبيراميدز بنفس رصيد النقاط وهو 66 نقطة، بينما يحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع برصيد 48 نقطة. ترتيب الدورى المصرى، ويبحث الاهلى عن تحقيق فوزاً مهما على حساب انبي من أجل الحفاظ على صدراته، خاصة في ظل المنافسة الشرسة مع فريق الزمالك خلال الموسم الحالي.

ترتيب الدورى المصرى، ويدخل الاهلي المباراة وهو يحتل صدارة الدوري الممتاز برصيد 70 نقطة، بينما يدخل انبي المباراة وهو يحتل المركز التاسع برصيد 36 نقطة.



ترتيب الدورى المصرى والإسماعيلي يصطدم بالداخلية ترتيب الدورى المصرى، حيث يواجه الإسماعيلي فريق الداخلية يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى. Advertisements

ترتيب الدورى المصرى، ويدخل الإسماعيلي المباراة وهو يبحث عن استعادة الثقة من جديد، بتحقيق الفوز على الداخلية، حيث يدخل الدراويش المباراة وهو يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، بل أنهم يبحثون عن الابتعاد عن منطقة الخطر واحتلال مركزاً يليق بحجم فريق الإسماعيلي.

ترتيب الدورى المصرى، بينما يدخل فريق الداخلية المباراة وهو يحتل المركز السابع عشر في جدول الترتيب، برصيد 27 نقطة، حيث تأكد بشكل كبير هبوط الفريق إلى الدرجة الثانية.