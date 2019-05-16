شكرا لقرائتكم مكتشف عمر صلاح يكشف كواليس حواره مع الحارس الشاب قبل نهائى الكونفدرالبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى أيمن طاهر مدرب حراس الزمالك السابق على عمر صلاح حارس مرمى الفريق الأبيض الشاب الذى وضعه القدر فى اختبار صعب لحراسة عرين فريقه أمام نهضة بركان المغربي فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها الأحد المقبل بسبب إيقاف جنش وإصابة عماد السيد.

أكد طاهر فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365 أن صلاح من الحراس المميزين الذين يتمتعون بالشخصية القوية والثبات الانفعالى موضحا أنه لايخشى المباريات الكبيرة وعادة ما يكون موجود فى الوقت والميعاد المناسب.

كشف طاهر عن الحديث الذى دار بينه وبين الحارس الشاب قائلا: "تحدثت مع عمر صلاح وقلت له إثبت ذاتك للناس وأفصل نفسك عن كل ما يشغل بالك وركز فى تدريباتك".

Advertisements

أكمل: "وقلت لعمر عليك دراسة نقاط القوة والضعف فى فريق نهضة بركان المغربي حتى تتفاجأ فى اللقاء ليرد عليه الحارس "هشرفك يا كابتن".

الجدير بالذكر أن أيمن طاهر يعد مكتشف عمر صلاح وصعده للفريق الأول بالزمالك فى عمر الـ 16 عاما.