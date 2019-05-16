شكرا لقرائتكم تعرف على العقوبة المنتظرة لحمدي النقاز بسبب قيادته سيارة بدون لوحات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القبض على حمدى النقاز



قال المستشار أحمد الخطيب القاضي باستئناف القاهرة السابق ان تعديلات قانون المرور الاخيرة عالجت حالات الانفلات المرورى وفقا لتنوع وتطور الجريمة فى المرحلة الحالية، ومن أهم تلك الحالات السير بدون لوحات معدنية لما تشكلة من خطورة أمنية بالغة وتهديد لأرواح المواطنين، فكان ضروريا لتلك العقوبة على النحو الوارد فى القانون، والتي تندرج تلك المخالفة ضمن الشريحة الخامسة، ويتم من خلالها خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه، ولا تزيد على 8 آلاف جنيه.

واضاف الخطيب فى تصريحات خاصة لسوبركورة قائلا: "ولما كان اللاعب تم ضطبه مرتبكا تلك المخالفة التى من ضمن عقوباتها الحبس فكان ضروري عرضة على النيابة العامة للتحقيق معه"، مشيرا إلى أن تصرف النيابة لا يلغي وجود قضية ضد اللاعب ويلزم محاسبته عليها فإذا ثبت ارتكابه لها بعد تحقيقات النيابة والمحاكمة هنا يتم معاقبتة قانونا بعقوبتي الغرامة والحبس أو إحداهما فقا للقانون.

جدير بالذكر أن التونسي حمدي النقاز غادر قسم شرطة الشيخ زايد بعد دفعة كفالة ألف جنيه والكشف الجنائي علييه مع استمرار التحفظ على السيارة لحين انتهاء التحقيقات تنفيذا لقرار النيابة.

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وكانت نيابة الشيخ زايد قد باشرت التحقيق مع حمدى النقاز لاعب نادى الزمالك، بسبب قيادته سيارة بدون لوحات معدنية اليوم الأربعاء.

واستمعت النيابة المسائية لأقوال اللاعب حول ملكيته للسيارة وبيان سبب قيادته للسيارة بدون لوحات معدنية لاتخاذ قرراها فى شأنه، فضلا عن قيادته بدون رخصة قيادة.