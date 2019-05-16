شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة.. مسيرة «ملك» تتكلل بأول لقب في عصر الاحتراف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: معن خليل

مر فريق الشارقة بالكثير من المواقف الرائعة في طريقه للتتويج باللقب السادس في تاريخه، فمنذ المباراة الأولى أمام الظفرة التي احتضنها استاد حمدان بن زايد، والتي انتهت لصالح «الملك» برباعية نظيفة، بدا أن التشكيلة التي يقودها المدرب عبد العزيز العنبري تمتلك جينات البطل، بوجود رباعي أجنبي رائع أحسنت الإدارة في اختياره، ولاعبين مواطنين من أبناء النادي أصبحوا أكثر خبرة، والأهم دعم جماهيري وقف خلف فريقه تحت شعار «خلف الملك.. أوفى جمهور».

وحقق الشارقة في طريقه للقب السادس الكثير من الأرقام الخاصة، وفاز في ملاعب لم يسبق له الفوز فيها في عصر الاحتراف، وجاء الانتصار بعد غياب طويل، كما حقق لأول مرة علامة كاملة بالفوز ذهاباً وإياباً على فرق عريقة، على غرار النصر وشباب الأهلي.

«الخليج الرياضي» يستعرض مسيرة البطل الشرقاوي منذ الجولة الأولى حسب التالي:

بداية بقوة دفع رباعي أمام الظفرة أكدت طموحات «الملك» الكبيرة

الجولة الأولى: الظفرة الشارقة.. بداية رباعية

حقق الشارقة فوزاً كبيراً في استهلال مبارياته حين فاز على مضيفه الظفرة المعروف بقوته على أرضه برباعية نظيفة سجلها الثلاثي الأجنبي، لاعب الرأس الأخضر ريان مينديز (هدفين) والبرازيليان إيغور كورونادو، وويلتون سواريز.

وكان الفوز على الظفرة الأول للشارقة في أرض منافسه منذ 19 ديسمبر/كانون الأول عام 2010.

الجولة الثانية: الشارقة النصر.. سداسية للتاريخ

عاد الشارقة ليؤكد جديته في أن يكون أحد المنافسين الكبار على اللقب، بعدما استضاف النصر على ملعبه، وهزمه 6-3، وسجل الأهداف.

وكان الفوز الأكبر للشارقة على النصر في عصر الاحتراف، حيث سجل في شباكه ستة أهداف، وهي مفارقة لم يسبق أن حصلت في لقاءات الفريقين.

الجولة الثالثة: شباب الأهلي الشارقة.. قبضة الحوسني

كانت مباراة الشارقة مع مضيفه شباب الأهلي في العوير الاختبار الأقوى للشارقة لتأكيد تميزه هذا الموسم وبالفعل أثبت جدارته بعد فوزه 2-1 في مباراة شهدت الكثير من الاثارة، حيث تقدم شباب الأهلي، لكن ريان مينديز أدرك التعادل ثم تقدم كورونادو للملك، وفي الدقيقة 93 احتسب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي تقدم لتنفيذها الاكوادوري خايمي ايوفي وصدها ببراعة الحارس الرائع عادل الحوسني ليتوج نجماً للقاء.

الجولة الرابعة: الشارقة الفجيرة.. النقطة 12

حصد الشارقة نقطته ال12 والفوز الرابع توالياً بعدما تخطى ضيفه الفجيرة بسهولة بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها ويلتون سواريز وكورونادو هدفين.

الجولة الخامسة: الجزيرة الشارقة.. التعثر الأول

انتظر الشارقة حتى المباراة الخامسة ليفقد أول نقطتين بتعادله مع الجزيرة في استاد محمد بن زايد، وسجل ل«الملك» البرازيلي ويلتون سواريز، والنتيجة عدت جيدة كونها جاءت في أرض صعبة.

الجولة السادسة: الشارقة عجمان.. تعادل جديد

خسر الشارقة نقطتين جديدتين بتعادله مع ضيفه عجمان 1-1، وسجل له الأوزبكستاني شوكوروف هدف التقدم، لكن البرتقالي أدرك التعادل قبل أربع دقائق من نهاية اللقاء عبر النيجيري ستانلي.

الجولة السابعة: الشارقة بني ياس.. عودة للانتصارات

كان الشارقة في الجولة السابعة على موعد مع عودة الانتصارات بعد تعادلين، وذلك بفوزه على ضيفه بني ياس 2-1، وسجل ل«الملك» ماجد سرور في الدقيقة 16، وكان الهدف الأول للاعب مواطن في صفوف الفريق بعد 556 دقيقة من الصيام، في حين سجل الهدف الثاني ويلتون سواريز.

تعادل الشارقة مع ضيفه الوصل 1-1 في الجولة 11، وسجل له ريان مينديز، لكن التعادل الرابع كان مفيداً له، وهو ما جعله يحقق بعد هذا اللقاء سبعة انتصارات متوالية.

الجولة الثامنة: العين الشارقة.. الانتصار الحلم

كان فوز الشارقة على العين 2-1 في استاد هزاع بن زايد بمثابة الانتصار الحلم لـ«الملك» بعدما تجاوز «الزعيم» لأول مرة في تحفة الملاعب.

وحقق فوزه الأول في أرض منافسه منذ 13 مايو/أيار 2007، عندما هزمه وقتها قبل الدخول في عصــــر الاحتراف بثلاثية نظيفة.

وســـجل هـــدفي الشـــارقة فــي شــــباك الـــعين ويلتون سواريز، وكورونادو من ركلة جزاء.

الجولة التاسعة: الشارقة ـ كلباء

شـــــــهدت المرحــــلة التاسعة التعادل الثالث للشارقة وذلك أمام اتحاد كلباء في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 2-2، وسجل للشارقة إيجور كورونادو وسيف راشـــد، الذي كان ثاني لاعــب مواطن يسجل هدفاً لـ«الملك» بعد ماجد سرور.

الجولة العاشرة: دبا الفجيرة ـ الشارقة.. فوز صعب

كان الشارقة في طريقه لتحقيق فوز سهل على مضيفه دبا الفجيرة عندما تقدم عليه حتى الدقيقة 92 بثلاثة أهداف نظيفة سجلها سيف راشد وويلتون سواريز (هدفين) لكن دبا الفجيرة سجل هدفين من ركلتي جزاء في دقيقتين، لكن ذلك لم يمنع من تحقيق «الملك» انتصاره السابع.

الجولة 11: الشارقة ـ الوصل.. تعثر مفيد

تعادل الشــــارقة مــــــــع ضيفه الوصــــل 1-1 في الجولة 11، وسجل لـــــه ريــان مينديــز، لكن التعـــادل الرابــــع كان مفيداً له، وهو ما جعله يحقق بعد هذا اللقاء سبعة انتصارات متوالية.

الجولة 12: الوحدة ـ الشارقة.. فوز بنكهة أوزبكية وبرازيلية

حقق الشارقة في الأسبوع الثاني عشر فوزاً في غاية الصعوبة على الوحدة 3-2، ويدين «الملك» بانتصاره إلى مهاجمه البرازيلي ويلتون سواريز الذي سجل هدفين في الدقيقتين 85 و89، بعدما كان الأوزبكستانـــي شوكـــــوروف افتتـح التسجيل.

الجولة 13: الشارقة ـ الإمارات.. بطل الشتاء

توج الشارقة بطلاً للشتاء بفوزه الكبير على فريق الإمارات برباعية نظيفة في الجولة 13، الأخيرة من مرحلة الذهاب، وسجل له ويلتون سواريز (هدفين)، وريان مينديز «هدفين».

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ولأول مرة منذ عصر الاحتراف فــــي موسم 2008-2009، يتوج الشارقة بطلاً للـــدور الأول بعدما جمــــع 31 نقطة، وهي مجموع الفوز في 9 مباريات والتعادل 4 مرات على مدار 13 جولة.

وكـــان مــن المفارقات أن «الــــملك» كـــان أقوى خــــــارج ملعبه، بعـــدما حـــقق الفوز فـــي 5 مباريات وتعــــادل مــرة وحيدة، بينما حقق الفوز 4 مــبـــــاريات علــى أرضـــه وتعـــادل 3 مرات.

الجولة 14: الشارقة ـ الظفرة.. ورقة العنبري

جدد الشارقة الفوز على الظفرة في الجولة 14 الأولى من مرحلة الإياب، وهزمه 2-1 بعد معاناة.

وتقدم الظفرة بهدف حتى الدقيقة 78 عندما سجل كورونادو التعادل من ركلة جزاء، ثم دفع العنبري بورقته الرابحة، معتصم ياسين (من المواليد) ليسجل هدف الفوز الصعب في الدقيقة 89 من اللقاء.

الجولة 15: النصر الشارقة.. الفيديو ينصف «الملك»

كانت الجولة 15 شاهدة على فوز مثير للشارقة على النصر في ملعبه الجديد استاد آل مكتوم، حيث سجل ريان مينديز الهدف الوحيد في الدقيقة 73، ثم عاد الإسباني نيجريدو ليسجل هدف التعادل للنصر في الوقت المحتسب بدل ضائع، لكن تم إلغاؤه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو «الفار»، ليعيش لاعبو الشارقة فرحة استثنائية، بعدما انخرطوا في البكاء ظناً منهم أن «العميد» أدرك التعادل.

وكان الفوز على النصر تاريخياً للشارقة، فهو انتظر 7 مواسم على التوالي في دوري المحترفين من أجل تحقيق العلامة الكاملة في المواجهات أمام النصر بالفوز عليه 6-3 في الدور الأول، ثم 1-0 في الدور الثاني، وهو التفوق الأول لـ«الملك» على حساب «العميد» في الدوري ذهاباً وإياباً منذ موسم 2009- 2010، حين فاز وقتها الشارقة بنتيجة 2-1 و4-1 على التوالي.

الجولة 16: الشارقة - شباب الأهلي.. ملامح بطل

فجر فوز الشارقة على شباب الأهلي بهدفي ويـــلتون سواريز، وكورونادو، فرحة عارمة في قلعة «الملك»، باعــتبار أن الانتصار الذي جـــاء في الجولة 16، كان ضـــرورياً أمام أقوى المنافسين، حيث اعتبر الكثيرون أن فرقة عبد العزيز العنبري، وضعت يداً على الدرع السادسة.

الجولة 17: الفجيرة ـ الشارقة.. هدف قاتل لمينديز

واجه الشارقة في ملعب الفجيرة أكثر لحظات الموســـم صعــوبة، بعـــدما بقــي متعادلاً مـــع «النواخـــذة» حتى الدقــــيقة الثامنة من الوقــــت المحتسب بدل ضائع، قبل أن يســـجــل ريان مينديز هــدفاً قاتلاً أثار الكثير من الجـــدل بعدما اعــتبر لاعبو الفجــيرة أنه جاء بعد دفــع من لاعــب الرأس الأخـــضر لمدافعهم.

الجولة 18: الشارقة ـ الجزيرة.. الفوز السابع توالياً

كانت المرحلة الثامنة عشرة من دوري الخليج العربي تاريخية للشــارقة بعدما حقق فــــوزه السابع توالياً بتخطيه ضيفه الجزيرة 3-2، وسجل له إيجور كورونادو هـــدفين من ركلتي جزاء، ومحمد سعيد الشحي هدفاً كان باكورة أهدافه منذ انتقاله إلى صفوف «الملك» قادماً من الوحدة.

الجولة 19: عجمان ـ الشارقة.. «البرتقالي» يعرقل «الملك»

أوقف عجمان سلسلة انتصارات «الملك» المتوالية حين فرض عليه التعادل 0-0، ليكون «البرتقالي» الفريق الوحيد الذي عجز الشارقة عن التسجيل في شباكه.

كما أن عجمان كان الفريق الوحيد، حتى الجولة 19 الذي يعجز الشارقة عن هزيمته ذهاباً وإياباً، إلا أن ذلك لم يؤثر في صداراته بعدما تعثر منافسوه أيضاً.

الجولة 20: بني ياس ـ الشارقة.. كسر قوة «ملعب النار»

استعاد الشارقة توازنه بسرعة بعدما فاز على بني ياس 2-1 في الشامخة، ليكون الفريق الوحيد الذي يهزم أصحاب الأرض في الملعب الذي يطلق عليه «ملعب النار».

وكان البرازيلي إيجور كورونادو نجم المباراة، وأخذ الأمور على عاتقه بتسجيل هدفين، بعدما كان بني ياس افتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة من اللقاء عبر سهيل النوبي.

الجولة 21: الشارقة ـ العين.. تعادل مخيب

على الرغم من أن العين لعب بتشكيلة معظمها من الصف الثاني، فإن الشارقة عجز عن الفوز واكتفى بنتيجة التعادل مع «الزعيم» 2-2.

وتقدم العين حتى الدقيقة 88 بهدفين لهدف، لكن البديل الناجح معتصم ياسين ظهر مرة أخرى، حين مرر كرة رأسية إلى ويلتون سواريز الذي سجل هدفاً عالياً بعد صيام طويل عن التهديف، ليمنع «الملك» من تلقي الهزيمة الأولى هذا الموسم.

الجولة 22: اتحاد كلباء ـ الشارقة.. «النمور» مرة ثانية

فرض «النمور» مرة ثانية نفسه أمام «الملك» الذي فشل في الفوز عليه ذهاباً وإياباً، بنتيجة 2-2 و1-1.

وكان كلباء ثاني فريق يعجز الشارقة من الفوز عليه بعد الطريقة الدفاعية الرائعة التي لعب بها.

الجولة 23: الشارقة ـ دبا الفجيرة.. التعادل الثامن

فقد الشـــارقة نقطتين ثمــينتين مجدداً وخـــرج بتعادل هو الثــامن له بنتيجة 2-2 أمام دبا الفـــجيرة صاحـب المـــركز الأخير، والـــذي كان يقاتل بشــــــــــراسة لعـــدم الهبوط.

الجولة 24: الوصل- الشارقة.. الخسارة الأولى

سجلت الجولة 24 الخسارة الأولى للشارقة، وذلك بعدما استطاع الوصل إلحاق الهزيمة به 3-2 في زعبيل.

وتألق فابيو دي ليما وسجل هدفين للوصل، في حين سجل للشارقة علي الظنحاني وكورونادو من ركلة جزاء.

أرقام

في الجولة الـ 16 عادل الشارقة أفضل معدل نقاط حققه في تاريخ مشاركاته خلال زمن الاحتراف، وذلك عندما حصد 40 نقطة، وهو الرصيد نفسه الذي كان حققه في موسم 2013-2014، لكن بعد مرور 26 جولة.

رفع الشارقة حتى الجولة الـ 23 رصيده إلى 53 نقطة، وسجل 50 هدفاً ليحتل هجومه المركز الثالث بعد الجزيرة والوحدة، ودخلت شباكه 24 هدفاً، ليكون صاحب أقوى خط دفاع في البطولة.

نافس لاعبان من الشارقة على لقب الهداف في دوري الخليج العربي، وهما البرازيليان ويلتون سواريز (16 هدفاً)، وإيغور كورونادو (13 هدفاً).

وتجاوز الشارقة رقم الجزيرة الذي سجله في موسم 2010-2011، بصفته أطول مسيرة بلا هزيمة خلال موسم واحد، بعدما خاض 20 مباراة من دون أي خسارة. وتعود آخر هزيمة لفريق الشارقة في بطولة الدوري الإماراتي إلى الموسم الماضي، وتحديداً في الـ 21 من إبريل / نيسان 2018 عندما فاز عليه الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأصبح الشارقة سادس فريق في تاريخ الدوري، منذ بداية عصر الاحتراف، يصل إلى 50 نقطة، بعد كل من شباب الأهلي والجزيرة والوحدة والعين والوصل.