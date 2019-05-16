الخديم: لن نرفع الراية البيضاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أكد محمد الخديم مدرب دبا الفجيرة رفض فريقه الاستسلام قبل مباراتين من نهاية المسابقة على الرغم من المهمة الصعبة بعد الخسارة من العين في الجولة الماضية. وأضاف أن الجميع يعلم صعوبة مهمة الفريق في هذه الوضعية الحرجة، ولكن علينا التمسك بالأمل والروح القتالية، والرغبة في الانتصار لا بد أن تكون حاضرة .

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واعترف الخديم بصعوبة اللقاء من واقع الأداء الجيد الذي يقدمه المنافس هذا الموسم.

وشدد على أن «الكرة بين أقدام اللاعبين وفارق النقاط مع الفرق المنافسة على البقاء ليس كبيراً بشرط أن نخدم أنفسنا أولاً بشكل جيد بالفوز، ومن ثم انتظار نتائج الآخرين، وعلينا أن نقاتل حتى النهاية، ونؤمن بقدراتنا، وفي النهاية نتمنى أن يقف الحظ إلى جانبنا بعد أن افتقدنا التوفيق في الكثير من المباريات».

من جانبه، أكد أحمد خميس «نحن اللاعبين مطالبون ببذل أقصى الجهود اليوم، إلى جانب التحلي بالواقعية التي تساعدنا على استعادة مرحلة النتائج الإيجابية التي كان عليها الفريق قبل الجولة الماضية».