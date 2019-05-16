خسارة جديدة لحامل لقب «سداسيات الفرجان»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل مساء اليوم مباريات النسخة الثامنة لبطولة «الفرجان» الرمضانية في سداسيات الصالات التي تنظمها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، تحت شعار: «عام التسامح»، وذلك بمباراتين بين فريقي الشاهين للمقاولات البحرية، وفريق علي موسى، ثم الريادة للعقارات وفريق راك.

وشهدت البطولة أمس الأول، فوز فريق كلنا خليفة، على كرم البلوشي للنقليات حامل اللقب 3-2، وكوماندو على أكاديمية نادي الإمارات بالنتيجة ذاتها.

وفي جانب آخر، أشادت الفرق المشاركة بالتحضيرات الكبيرة للنسخة الثامنة، والدعم والاهتمام من خلف سالم بن عنبر، نائب الرئيس، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، والحرص على تهيئة أفضل الظروف لضمان نجاحها.