شكرا لقرائتكم خبر عن زاناردي: ثقتي كبيرة بالنصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى
أكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب النصر أن ثقته كبيرة في لاعبي الفريق؛ من أجل تحقيق الفوز أمام الفجيرة، على الرغم من صعوبة المباراة مع الفريق الذي يسعى بكل قوة من أجل البقاء. وقال عن لقاء اليوم «كل ما يهمني هو أن نحافظ على أعلى معدلات التركيز، وأن يتحلى اللاعبون بالروح القتالية التي تجلت في المباراة السابقة؛ رغم الخسارة والنقص العددي إلا أن النصر كان نداً قوياً لشباب الأهلي، وكاد أن يغير النتيجة لولا عدم التوفيق».
وأكد مسعود سليمان لاعب الفريق، قدرة «العميد» على تحقيق الفوز مهما كانت قوة الخصم أو موقعه في جدول الدوري، مشدداً على أن النصر دائماً بمن حضر مهما كانت الغيابات تبقى روح الفريق حاضرة وهي التي تحرك اللاعبين خاصة بعد عودة المدير الفني كايو زاناردي الذي نجح في تطوير أداء الفريق دفاعياً وهجومياً وخلق حالة من الانسجام بين اللاعبين افتقدها الفريق في بداية الموسم. وأضاف: «سنواصل العمل بروح الفريق الواحد وسنبذل أقصى ما لدينا لإظهار روح التحدي والكفاح؛ من أجل تحقيق الفوز في المواجهتين المقبلتين».
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