«الشارقة للمرأة» بطلاً لسلة «رمضانية السيدات» وشرطة الشارقة ثانياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: مسعد عبدالوهاب

توج فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة بلقب بطولة كرة السلة التي أقيمت ضمن الدورة الرمضانية الحادية عشرة للسيدات التي نظمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة برعاية حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بمشاركة 340 لاعبة مثلن 25 فريقاً تنافست في أربع ألعاب، وجاءت منافسات اليوم الختامي لبطولة كرة السلة لتمثل مسك ختام النسخة ال 11 للدورة التي تواصل تسطير نجاحاتها عاماً تلو الآخر، بما يخدم تطور الرياضة النسائية بالدولة.

كان «الشارقة للمرأة» عانق الذهب بجدارة واستحقاق بعد فوزه الكبير على فريق بروناي للطيران بنتيجة 66-25، وحل فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة ثانيا بعد فوزه على فريق التسامح 35-19، ونال الميدالية الفضية ، فيما حل فريق بروناي للطيران في المركز الثالث وحصل على برونزية البطولة التي أقيمت بنظام النقاط.

حضر الختام وتوج الفائزات، الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وندى عسكر النقبي المديرة العامة لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وخالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد بالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وسالم المطوع الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة السلة، والدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم.

وتقلدت لاعبات نادي الشارقة للمرأة الميداليات الذهبية لبطولة كرة السلة، وطيران بروناي للطيران الفضية، وفريق القيادة العامة لشرطة الشارقة البرونزية.

كما تُوجت الفرق الفائزة في بطولة الكرة الطائرة، حيث تُوج فريق أكاديمية الطائرة إيلايت بالمركز الأول والميدالية الذهبية، ونال المركز الثاني والميدالية الفضية فريق إسبيريا مونفيز الإيطالي، فيما توج فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، كما كُرمت أطقم تحكيم كرة السلة والطائرة واللجان العاملة في البطولة.

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توجه الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بالشكر إلى جميع الجهات التي أسهمت في نجاح الدورة الرمضانية الرياضية، كما ثمن جهود مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في تنظيم البطولات والدورات الرياضية التي من شأنها أن تسهم في تطوير رياضة المرأة في مختلف البطولات، واصفاً وصول الدورة إلى النسخة الحادية عشرة بالنجاح الكبير ليس للمؤسسة فحسب، بل للرياضة النسوية الإماراتية.

وأضاف: الدورة باتت منصة وطنية لصقل المواهب في البطولات التي تستضيفها، وبات لدينا مجموعة من اللاعبات ومخرجات مميزة في كل البطولات التي تقام ضمن فعاليات الدورة، سواء كان في الألعاب الجماعية أو الفردية، لافتاً إلى أن الدورة ومخرجاتها محل اهتمام ودعم ورعاية مجلس الشارقة الرياضي.

فخر وإعزاز

أعربت ندى عسكر النقبي المديرة العامة لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة عن فخرها بمخرجات الدورة في مختلف الألعاب، وسعادتها بالأرقام التي حققتها اللاعبات، وخصوصاً الرامية وفاء خميس التي وصلت في النسخة الحالية من بطولة الرماية إلى 571 نقطة، وهو رقم لم يسبق تحقيقه في أي من بطولات رماية السيدات في الدولة، وهو أمر يؤكد أن الدورة ناجحة، وتسهم في تطور وتميز اللاعبات، لافتة إلى أن مشاركة البطلة وفاء خميس في هذه الدورة تأتي في إطار تحضيراتها للمشاركة في الأولمبياد العالمي المقبل 2020 في طوكيو.

المواهب محل الاهتمام

أشاد سالم المطوع الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة السلة بالمستوى التنظيمي المتميز الذي قاد لنجاح الدورة التي تواصل تقديم نماذج ملهمة في العمل التنظيمي. وأكد أن بطولة كرة السلة كانت تحت المجهر من قبل اتحاد الإمارات لكرة السلة، نظراً للمواهب العديدة التي برزت خلال المنافسات، مبيناً أن كل ذلك يسهم في تطور المنتخبات الوطنية النسائية ولعبة كرة السلة.