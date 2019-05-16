حسم الدوري السعودي للكرة الليلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يسدل الستار الليلة عن موسم ساخن جداً على مستوى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تقام 8 مباريات بالتوقيت نفسه، اثنتان تحسم اللقب بين الغريمين النصر والهلال، وثلاث تحسم الصراع في قاع الترتيب بين الحزم والفيحاء والقادسية.

ويتصدر النصر الترتيب برصيد 67 نقطة، متقدماً بفارق نقطة عن الهلال الذي يأتي ثانياً، ما يجعل فوزه الليلة على الباطن في ملعب الملك فهد الدولي يتوجه بطلاً للنسخة الاستثنائية، في حين يلزم الهلال الفوز أولاً على نظيره الشباب في ملعب جامعة الملك سعود ثم انتظار نتيجة مباراة النصر.

وكان التنافس بين الغريمين قد بلغ أشده بعد الجولة ال 23 عندما تقلص الفارق إلى نقطتين، ليخطف النصر الصدارة بعدها بجولة بعد فوزه على الهلال 3-2، لكنه فقدها بعد جولتين عندما سقط أمام الاتحاد 2-3 في الجولة ال 27 قبل أن تعود لقبضته في الجولة ال 28 بعد خسارة الهلال من التعاون صفر-2.

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ويبحث الشباب وأهلي جدة عن البطاقة الآسيوية المتبقية عندما يلتقي الأول بالهلال، والثاني يستضيف الاتفاق، حيث يحتل الشباب حتى الآن المركز الثالث برصيد 54 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن الأهلي الذي يحل خامساً، ويحتاج إلى الفوز الليلة وانتظار ما تنتهي عليه مباراة الشباب، وأيضاً مباراة التعاون والفيصلي.

وعلى مستوى صراع القاع بعد ثبوت هبوط أحد والباطن، يبحث الحزم والفيحاء والقادسية عن طوق النجاة عندما يواجه الأول القادسية، حيث يحتل الأول المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة، ويحتل الثاني المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة، ويستضيف الفيحاء الثالث عشر «29 نقطة» الوحدة السابع «42 نقطة»، وتلعب مباراة الفتح والرائد، والاتحاد وأحد بعيداً عن الحسابات.

على صعيد آخر، كشفت رابطة دوري المحترفين المرشحين عن المرشحين لجوائز الموسم الكروي المنتظر إعلانهم في حفل السبت، حيث يحصل الفائز عن كل فرع على 100 ألف ريال، ويتنافس على لقب أفضل لاعب نور الدين أمرابط، وعبدالرزاق حمدالله «النصر»، وتاوامبا «التعاون»، وغوميز «الهلال»، وودجانيني «الأهلي»، وجائزة أفضل لاعب سعودي، سلطان الغنام «النصر»، ومحمد كنو «الهلال»، وصالح الشهري «الرائد»، وعبدالفتاح آدم «التعاون».

بينما يتنافس على جائزة أفضل مدرب، البرتغاليان روي فيتورياو وبيدرو أمونويل مدربا النصر والتعاون، والروماني سوموديكا مدرب الشباب، والبرازيلي شاموسكا مدرب الفيصلي المعار للهلال، والألباني هاسي مدرب الرائد.