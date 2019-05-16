31 هدفاً في افتتاحية كرة القدم للسيدات في بطولة زايد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت الجولة الأولى من بطولة كرة القدم للسيدات التي انطلقت منافساتها، مساء أمس الأول، تسجيل 31 هدفاً، في 6 مباريات، بمعدل 5.16 هدف في المباراة الواحدة، وذلك ضمن بطولة زايد الرياضية الرمضانية، التي ينظمها نادي ضباط القوات المسلحة في نسختها الثالثة والعشرين تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وتستمر فعالياتها حتى 28 مايو/‏ أيار الجاري.

وضرب فريق الميهال (ب) بقوة في أولى مبارياته ضمن المجموعة الأولى بعدما اكتسح فريق ريجينال سبورت ب 11 هدفاً مقابل هدف واحد ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن فريق رويال (أ) الذي حقق فوزاً بهدفين نظيفين على حساب فاير بولز.

وفي المجموعة الثانية اكتفى فريق رويال (ج) بثلاثية في مرمى فريق المدفعجية الذي لم يتمكن من مجاراة منافسه الذي فرض سيطرته الواضحة على المباراة ليحصد فريق رويال (ج) أول ثلاث نقاط في البطولة، بينما نجح فريق أهلي سداب في الفوز على نظيره تيكي تاك بهدفين من دون رد.

وضمن مباريات المجموعة الثالثة حقق الميهال (أ) فوزاً عريضاً على هانوفر بثمانية أهداف نظيفة، فيما شهدت المواجهة الثانية في المجموعة فوز ريال (ب) على التحدي بأربعة أهداف نظيفة.

وتقام اليوم مباريات الجولة الثالثة من البطولة التي ستتحدد في ضوئها الفرق المتأهلة للدور الثاني، إذ يلعب فريق ريجينال سبورت مع فاير بولز ويواجه رويال (أ) فريق الميهال.

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وفي المجموعة الثانية يواجه تيكي تاك فريق المدفعجية، بينما يلعب رويال (ج) مع أهلي سداب، وتختتم مباريات دور المجموعات بلقاءي هانوفر مع التحدي ورويال (ب) في مواجهة الميهال (أ) ضمن المجموعة الثالثة.

نصف نهائي مثير

تواصلت، مساء أمس الأول، منافسات السيدات للكرة الطائرة، وأقيمت مباراتا دور الأربعة وسط حضور إداري وجماهيري كبير، جمعت المواجهة الأولى فريقي أدفك آي أو، وإسبريا فولي والتي انتهت بفوز الأخير بشوطين من دون رد،(25 - 15 و25-18)،ليحجز أول مقاعد النهائي.

وفي المباراة الثانية حقق فريق أفوك إيلايت فوزا سهلاً وصعد للنهائي على حساب «إف إس إم نينكس» بشوطين من دون رد،(25 - 15و25 17) ليضرب أفوك إيلايت موعداً مع فريق إسبريا فولي في النهائي، فيما يلعب فريقا أدفك آي أو، و«إف إس إم نينكس» على المركز الثالث.

وأشاد بيدجا بيتكوفيتش المشرف على منافسات كرة الطائرة ببطولة زايد الرمضانية والموظف بأكاديمية النخبة للكرة الطائرة في دبي، بالمستوى العالمي الذي ظهرت به الفرق، وثمن التنظيم الراقي من قبل اللجنة المنظمة، وقال: مستويات الفريق في منافسات الكرة الطائرة، سواء كانت رجال أو سيدات، فاقت التوقعات.