شكرا لقرائتكم خبر عن عزوز حصد اللقب 4 مرات لاعباً والخامسة مديراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعتبر عبدالعزيز محمد الشهير بلقب «عزوز» هداف نادي الشارقة، من أكثر أبناء النادي حصداً للألقاب، حيث شارك لاعباً أساسياً في فوز الشارقة ببطولة الدوري أربع مرات وحافظ على وجوده في المرة الخامسة، من خلال منصبه كمدير للفريق الأول لكرة القدم في نادي الشارقة فضلاً عن عضويته للجنة الفنية.

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