نصف نهائي ناشئي بطولة «الشارقة الرياضية» الليلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

أسفرت نتائج مباريات الجولة الأخيرة من الدور الأول في بطولة قناة الشارقة الرياضية الرمضانية في نسختها الرابعة عن تعادل الوحدان مع الحمرية 1-1، وخورفكان مع سبورت فور أوول 1-1، في حين فاز فهود زعبيل بقيادة البرازيلي وليامز أوليفيرا (باسورا) على المفاجأة 3-2، وفريق البحري بنتيجة 3-1 على فريق أي جي 90 ليكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي، وهي الإمبراطور وشرطة الشارقة وفهود زعبيل والبحري والحمرية وخورفكان وسبورت فور أوول واي بي ال جروب.

تقام مساء اليوم، مباراتان في الدور نصف النهائي من بطولة الناشئين، تجمعان فاست للمقاولات مع كواترو، وتي جي مع ناشئة واسط.

أما مباريات ربع النهائي في بطولة الرجال فسوف تلعب مبارياته غداً الجمعة، حيث يلعب فهود زعبيل مع البحري، والإمبراطور المدعوم بنجوم فريق نادي كيراط الكازاخستاني مع فريق شرطة الشارقة الذي يعتبر أفضل وأقوى فريق في البطولة من حيث المحترفين الأجانب واللاعبين المواطنين، وستكون المواجهة متكافئة في المباراة الثالثة بين اي بي ال جروب الذي يتشكل بالكامل من فريق شباب الأهلي مع فريق سبورت فور أوول، وتجمع المباراة الرابعة بين خورفكان والحمرية في ديربي شرقاوي.

وقدمت الفرق لاعبين مميزين في الدور الأول خطفوا الأضواء أبرزهم على مستوى المواطنين اللاعب أحمد جاسم الحمادي الذي كان أول لاعب يسجل «هاتريك» مرتين، ويعتبر تألق النجم البرازيلي وليامز أوليفيرا (باسورا) أمراً طبيعياً بحكم خبرته الكبيرة في اللعبة.

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وتكمن قوة شرطة الشارقة في عملاق حراسة المرمى جابر محمد يوسف، أما فريق خورفكان فقد قدم المغربي من أصول هولندية عادل زوثاني صاحب اليسارية الأنيقة، فيما قدم فريق أي بي ال، عبدالله وعلي الخمري وحسين مال الله والأمريكي فلافيو فريج وجوستافو.

وخلال الأمسية الكروية كرّمت قناة الشارقة الرياضية المنظمة للبطولة المنتخب الإماراتي الأولمبي الخاص لكرة القدم من ذوي الإعاقة، وذلك لإنجازهم الكبير الذي حققوه بحصولهم على المركز الثاني على صعيد بطولة العالم للإعاقة الذهنية الموحدة لكرة القدم ضمن دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي استضافتها العاصمة أبوظبي.

وثمّن مدرب المنتخب محمد صلاح جهود قناة الشارقة الرياضية المتواصلة في إثراء الواقع الرياضي المحلي من خلال تنظيمها لهذه البطولة ومتابعتها الحثيثة والدائمة لمختلف الفعاليات والأحداث التي تقام في الإمارة والدولة، متقدماً بالشكر على هذا التكريم الذي يأتي بمثابة التأكيد على حرص القناة بتثمين الجهود الرياضية الإماراتية في مختلف الميادين.

ومن جانبه، توجه عامر الغيثي مدير الأنشطة والفعاليات في قناة الشارقة الرياضية بالشكر إلى منتخبنا الأولمبي الخاص لكرة القدم على قبول دعوة الشارقة الرياضية وحرصهم على الحضور بكامل أفراد الفريق وقال «ماقدمته القناة من تكريم لهذه الكوكبة المميزة التي رفعت اسم الدولة عالياً وحققت الإنجاز بالحصول على المركز الثاني في الأولمبياد العالمي الخاص يعتبر جزءا بسيطا من حق هؤلاء اللاعبين والجهازين الفني والإداري».

وأشاد الغيثي بالندية والإثارة التي فرضت نفسها على ملعب المباراة في الجولة الأخيرة وأشاد أيضا بالتفاعل الجماهيري مع البطولة.

وأكد الغيثي أن تكريم أصحاب الإنجازات أصبح ماركة مسجلة باسم قناة الشارقة الرياضية في كل نسخها السابقة.