جيل المخضرمين في ضيافة كروية «شرق» بخورفكان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: ”الخليج 365”

تتواصل منافسات النسخة 13 من بطولة شرق الرمضانية لسباعيات كرة القدم التي ينظمها أبناء خورفكان تحت شعار: «شكراً سلطان».

وأعدت اللجنة المنظمة أن احتفالية اليوم ستكون بمثابة مهرجان رياضي ثقافي يشتمل على العديد من الفقرات المتنوعة أبرزها بطولة مصغرة للمخضرمين فوق «40 سنة» من قدامى نجوم الخليج والمنطقة الشرقية، إلى جانب نجوم الجيل المونديالي بقيادة عبدالله سلطان ومبارك غانم، وخليل غانم، إلى جانب بدر صالح، وجمال بوهندي وعبيد الخميري، ومحمد حروز، وحسن عبد الوهاب وعلي مخلوف، ومحمد الجوهري وصالح حميد ومحمد جولون، وأنور محمد ونبيل حمدان وأحمد الجراح.

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وتقام مباراتان اليوم، الأولى تجمع خورفكان في مواجهة ياس، يعقبها لقاء مجلس الصبيحية مع برزة الحي.

وكانت مباريات الدور التمهيدي أسفرت عن فوز قصر الحصن على برج العدواني 4-2، والمرحوم الجسمي على الشرق 3-1، وبرج الرابي على الاتحاد 3-0، فيما كان التعادل 2-2 من نصيب الخور واللؤلؤية.

وأكد خالد مراد الرئيسي المشرف العام، سعادته بالتنافس القوي الذي تشهده البطولة للعام الثالث عشر على التوالي، والتي جاءت تلبية لرغبة شباب المنطقة الشرقية في تجسيد روح المحبة والتعاون، علاوة على اكتشاف المواهب الكروية، مشيراً إلى أن البطولة سيتخللها العديد من المبادرات المجتمعية في عام التسامح، فضلاً عن تكريم عدد من رموز الحركة الرياضية، مقدماً الشكر إلى عبيد الخميري على الدعم والرعاية.