نجوم العين والاتحاد الرياضي في نهائي «خالد بن طناف»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

يسدل الستار على منافسات بطولة خالد بن طناف الرمضانية في نسختها الثالثة، بالمباراة النهائية التي تجمع بين نجوم العين والاتحاد الرياضي، بعد تغلبهما أمس الأول، بختام دور نصف النهائي على الدكتور فراس لطب الأسنان بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وناشيونال تيم بثلاثية نظيفة على الترتيب، على الملاعب الفرعية بنادي بني ياس في الشامخة الجديدة.

Advertisements

وكشف بخيت بن خالد بن طناف، رئيس مبادرات خالد بن طناف، عن أن نهائي البطولة، سيتزين بمباراة ودية تقام بين أصحاب الهمم، والتي سيشارك فيها خيرة الأبطال، الذين شرفوا الوطن منذ أشهر قليلة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، وسيمتعون الجماهير الحاضرة والمتابعة للمنافسات، والتي حرصت على الوجود بكثافة خلال الأيام الماضية، خاصة من أبناء منطقة بني ياس.

وأضاف أن المفاجآت لن تنتهي؛ حيث تم دعوة فريق كبار السن إلى نهائي البطولة، وتقديم لهم فقرة موسيقية من الفن الفولكلوري الثقافي القديم، تثميناً لمشاركتهم الفعالة في البطولة، مشيراً إلى أن كبار السن سيحظون بتكريم خاص رفقة أصحاب الهمم، من خلال جوائز نقدية ومعنوية، تليق بمستوى مشاركتهم الثمينة، وتقديراً لتشريفهم الحدث الرمضاني الرائع، الذي حقق أهدافه في العام الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن البطولة، ستشهد أيضاً منافسات شد الحبل بين صفوة فرق الدولة، والذين سيقدمون فقرات مثيرة وحماسية لعشاق هذه الرياضة.