منافسات الشطرنج تنطلق اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق في العاشرة مساء اليوم بطولة زايد الرمضانية للشطرنج في نادي ضباط القوات المسلحة باستضافة ثلاث فئات مختلفة، هي بطولة الأساتذة الدولية المفتوحة، وبطولة السيدات الدولية، وبطولة الناشئين فئة 14 سنة، وسيدير البطولة طاقم تحكيم إماراتي برئاسة الحكم الدولي سعيد أحمد محمود. وعلى مستوى بطولة الأساتذة سيُعتمد النظام السويسري من تسع جولات، وبزمن قدره 15 دقيقة لكل لاعب، مع إضافة عشر ثوانٍ لكل نقلة، وستحظى هذه الفئة بمشاركة كبيرة من نجوم لعبة الشطرنج من أبطال الدولة، كاللاعبين عمران الحوسني، وسلطان الزعابي، وأحمد الرميثي، وسلطان الدرمكي، والأساتذة الدوليين الأوكراني ديمتري كوماروف، والروماني فيوريل يورداكيسكو، والأوزبكي سيرجي كايوموف.

وعلى مستوى بطولة السيدات، ستقام من سبع جولات بزمن 15 دقيقة مع إضافة عشر ثوانٍ، وستشارك بطلة العالم الإماراتية روضة السركال، إضافة إلى أبرز لاعبات الدولة، وستقام بطولة الناشئين بنظام السيدات نفسه.

وأشاد حسين عبدالله الخوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة بنجاح التعاون القائم بين اللجنة المنظمة العليا لبطولة زايد الرياضية بإدارة نادي ضباط القوات المسلحة وأسرة نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة للعام الثالث عشر على التوالي، مؤكداً أن الاستمرارية في تنظيم هذه البطولة بشكل متواصل خير دليل على نجاحها، وتمنى الخوري التوفيق لجميع اللاعبين المشاركين في البطولة، والتي أصبحت جزءاً من مشاركة لاعبينا خلال الموسم الرياضي.