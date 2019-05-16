شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي 2021» يتوج ببطولة الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

توج فريق «دبي 2021» بطلاً للنسخة السابعة لبطولة الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية، التي تقام بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتستمر حتى 24 مايو الجاري، وتعد الحدث الأضخم من نوعه على مستوى تنوع الألعاب الرياضية بواقع 13 لعبة، وقيمة الجوائز المالية المخصصة للفائزين البالغة 6 ملايين درهم.

توج الفرق الفائزة الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي رئيس اتحاد الإمارات للتنس والشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم عضو اتحاد الإمارات للكرة الطائرة وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة واللواء محمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وحسن المزروعي مدير الدورة وراميش سيدامبي رئيس العمليات في سوق دبي الحرة الراعي البلاتيني للدورة.

وقال الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم إن المستوى المميز للفريقين في نهائي منافسات الكرة الطائرة، شكل مفاجأة سارة له، وتأكيداً للسمعة الجيدة التي حققتها دورة ند الشبا، باعتبارها دورة رياضية مميزة وشاملة ومحفزة للمجتمع على ممارسة الرياضة، وهنأ الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في ختام بطولة الكرة الطائرة متمنياً التوفيق للمشاركين في بقية الألعاب المستمرة.

وأضاف: دورة ند الشبا جاءت مميزة كعادتها، منحتها أجواء شهر رمضان الكريم، طعماً خاصاً، وهي مكسب لرياضة الإمارات من خلال ما تقدمه من دعم للألعاب المدرجة بها وحافز لأفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، وظلت تقدم مستويات متطورة من عام إلى آخر.

نجاح مميز

عبر اللواء محمد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة بدبي عن سعادته بالنجاح الذي حققته دورة ند الشبا الرياضية مؤكداً أنه لا يعتبرها دورة رياضية ولكنها أولمبياد يجمع أبرز وأفضل الرياضيين في مختلف الألعاب ومن مختلف دول العالم.

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وأشاد اللواء المري بمستوى منافسات الكرة الطائرة حيث شارك في تتويج فريق دبي 2021 الفائز بلقب النسخة السابعة من دورة ند الشبا، مؤكداً أنه لم يكن يتوقع أن تكون هناك إثارة بهذا الشكل في اللعبة خاصة من قبل اللاعبين المواطنين.

وقال: ند الشبا تواصل تطورها في كل عام، حيث ولدت كبيرة ولا زالت تفاجئنا في كل عام بألعاب جديدة ومشاركات مختلفة من محترفين قدموا من مختلف دول العالم خصيصاً من أجل التواجد بهذا الحدث السنوي الرائع.

وحقق «دبي 2021» اللقب بعدما فاز في المباراة النهائية على حساب «المفاجأة» بثلاثة أشوط مقابل شوط واحد بواقع، 26-24 و22-25 و21-25 و21-25 ليحصل بذلك على جائزة تقدر ب600 ألف درهم مقابل 500 ألف درهم لصاحب المركز الثاني.

3 مباريات في كرة الصالات

تشهد منافسات كرة الصالات إقامة 3 مباريات مساء اليوم، حيث تستكمل الجولة الأولى بإقامة مباراة تجمع فريق شرطة دبي مع الطاهر في إطار المجموعة الثانية، فيما تنطلق الجولة الثانية بإقامة مباراتين ضمن المجموعة الأولى، فيلتقي البحري مع التسامح، فيما يلعب «أف 16» مع المدرسة السعودية للقيادة. وتقام اليوم الخميس، منافسات الجولة الثانية لتحدي ند الشبا الليلي، والذي سيكون مخصصاً لفئة الفردي، وسط توقعات بمشاركة كبيرة مع استقطاب هذه المنافسات أعداداًَ متزايدة سنوياً، وعلى ضوء مشاركة نحو 1000 رياضي ورياضية من مختلف الجنسيات في منافسات الفرق الأسبوع الماضي.

نهائي السلة

تمكن فريقا «ذو بيغ3» و«الكرة قبل كل شيء» من الوصول إلى نهائي كرة السلة 3×3 الذي أقيم مساء أمس، وتأهل «ذو بيغ 3» بفوزه في نصف النهائي مساء أمس الأول على «أليميد» 19-7، فيما فاز «الكرة قبل كل شيء» على فريق «الهيبة» 18-8. وضمن منافسات الشباب، تأهل «جام بلاك ممباس» إلى النهائي على حساب «أي دي أم أتش» بنتيجة 19-3 و«تريبل ثريت» على الشارقة 15-12.