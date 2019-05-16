ملامح ربع نهائي سباعيات مكتوم بن راشد تتحدد اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمود شرف

تتحدد اليوم ملامح الفرق المتأهلة للدور ربع نهائي عن المجموعتين الأولى والثانية في سباعيات مكتوم بن راشد الكروية الرمضانية، المقامة حالياً في نسختها التاسعة على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي في منطقة القرهود.

وتستهل المباريات في العاشرة مساءً بلقائي المجموعة الثانية، وذلك حين يلتقي فريقا شرطة دبي مع الكتلان في مباراة يتطلع إليها حامل اللقب الشرطة إلى خطف نقطته التاسعة، وضمان ثاني البطاقات المؤهلة عن فرق المجموعة، وتقام في التوقيت ذاته لقاء الروح الإيجابية مع محمد علي في مباراة يسعى من خلالها الأخير لخطف نقطته السادسة والبقاء على مقربة من مركز الوصافة، وخصوصاً بعد أن ذهب المركز الأول لمصلحة الجوكر صاحب النقاط التسع الذي حجز مقعده مبكراً في دور ربع النهائي عن مجموعته الثانية.

وبالصورة ذاتها، يحمل لقاءا المجموعة الأولى اللذين سينطلقان في الحادية عشرة، شعار تأكيد المركز الثاني لفريق فنادق الخوري صاحب النقطة السادسة، حين يواجه المقام صاحب النقاط الأربع والساعي لتحقيق فوزٍ يمنحه وصافة الترتيب خلف جوردن المتصدر صاحب النقاط السبع، والمرتاح في الجولة الحالية، على أن تتبع هذه المباراة بلقاء شرفي يجمع فريق الفرسان مع فريق المرحوم عباس المعروف الساعيين لتحقيق انتصارهما الأول في البطولة.

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وشهدت البطولة أول أمس مباريات الجولة الخامسة، والتي سجلت تحقيق فريق فنادق الخوري لانتصاره الثاني على التوالي، بفوزه على الفرسان 5-3، قبل أن تسجل المجموعة الأولى ذاتها مواصلة جوردن نتائجه الإيجابية، بفوزه على فريق المرحوم عباس المعروف بواقع 4-1. وفي المجموعة الثانية حقق فريق شرطة دبي انتصاراً صريحاً على فريق محمد علي بثلاثية نظيفة، ولتختتم المباريات بضمان الجوكر تأهله للربع النهائي بفوزه الثالث على التوالي على حساب الروح الإيجابية 3-2.

وبنتائج الجولة، انفرد جوردن بصدارة فرق المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، بفارق نقطة واحدة عن فنادق الخوري، ونقطتين عن المقام في المركز الثالث.

وأكد «الجوكر» علو كعبه في المجموعة الثانية، ببلوغه النقطة التاسعة، بفارق ثلاث نقاط عن شرطة دبي الوصيف.

من جهته، أكد إسماعيل معروف مدرب فريق محمد علي، أن الخسارة أمام فريق شرطة دبي كانت مفاجئة، معللاً الأسباب بفارق التجانس، في ظل عدم حصول لاعبي فريقه على الفرصة الكافية لتوفير التجانس المطلوب، خصوصاً أنه واجه خصماً قوياً في مواجهة مثلت ديربي المجموعة الثانية.

أما علي حسن مدرب فريق الجوكر، فقد أشار أن التأهل المبكر إلى الدور ربع النهائي وحصد الانتصار الثالث على التوالي، يؤكدان أن الفريق جاهز للمنافسة على اللقب، في ظل تخطيه فرقاً بحجم الكتلان، وحامل اللقب شرطة دبي، والروح الإيجابية.