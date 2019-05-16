فريق أبوظبي يتأهب لبطولة العالم لزوارق الفورمولا 1

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بتوجيهات سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، غادرت، أمس، بعثة فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا1 إلى مدينة بورتيماو جنوب البرتغال، للمشاركة في الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 التي تستضيفها المدينة ابتداء من يوم الجمعة القادم، وحتى الأحد، وسط ترقب كبير من كل المشاركين لهذه الجولة، وأيضاً طموحات مختلفة من أجل المنافسة على لقب البطولة والدفاع عن اللقب العالمي.

وتبدأ المنافسة غداً الجمعة مع الفحص الفني والتسجيل الرسمي للزوارق في المنافسة، ثم سباق الزمن الأفضل يوم السبت، ومحاولات الوصول إلى أسرع توقيت، وختام الجولة مع السباق الرئيسي يوم الأحد، وتتويج الفائزين.ويسعى فريق أبوظبي بطل المسابقة في آخر نسختين من البطولة، وأيضاً حامل اللقب ست مرات سابقاً، إلى أن يتوج باللقب للمرة السابعة في تاريخه، وللسنة الثالثة على التوالي، خاصة أنه الفريق الوحيد حالياً بين كل الزوارق التسعة عشر المشاركة في البطولة والذي يمتلك أعلى رقم من سجلات الفوز بين كل المحترفين والمشاركين الحاليين.

ويضع فريق أبوظبي أمام عينيه أهمية هذه الجولة حيث إنها على الورق تعد الجولة الثانية، ولكن من الناحية التقنية فهي الجولة الأولى لجمع النقاط، خاصة بعد أن تم إلغاء سباق الجولة الأولى الذي أقيم في مدينة الدمام في السعودية في مارس/‏ آذار الماضي حيث تم إلغاء السباق في الثواني الأخيرة، وقبل الانطلاقة، بسبب سوء الحالة المناخية والطقس، وعدم ملاءمة موقع السباق لإقامة المنافسة.

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ويحمل فريق أبوظبي ذكريات جميلة في بورتيماو حيث توج في الموسم الماضي كأول وثاني الجولة عبر زورقي ثاني القمزي، وشون تورنتي، وتحمل زوارق الفريق هذا الموسم الرقمين وهما: واحد واثنان، بحكم أن زوارق أبوظبي حملت المركزين الأول والثاني على الترتيب العام والفردي في الموسم الماضي.

وغادرت بعثة الفريق، أمس، برئاسة سالم الرميثي، والمتسابقين ثاني القمزي، وراشد الرميثي، ومحمد المحيربي، إضافة لحضور المتسابق الاحتياطي راشد القمزي، وناصر الظاهري، وجمعة القبيسي، راديو مان الفريق.

من ناحيته، كشف سالم الرميثي رئيس بعثة الفريق عن الاستعداد البدني، والذهني، والمعنوي، لمتسابقي أبوظبي والتأهب الكامل من أجل المشاركة في الجولة الثانية من البطولة، وركز على أن الفريق قادم كي ينافس على المراكز الأولى، وقال: «نحن هنا فقط من أجل المنافسة على المراكز الأولى، ولا شيء غير ذلك، نريد أن ننهي هذه الجولة بالنقاط التي تضمن لنا الحصول على المراكز الأولى في الترتيب العام، وتصدر البطولة مع نهاية جولة بورتيماو. استعد الفريق جيداً من أجل السباق وكان له حصص تدريبية عدة قبل القدوم إلى هنا، ونحن جاهزون تماماً لكي ننافس في هذه المرحلة من البطولة».